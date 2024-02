DIRETTA/ Sampdoria Monza Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: si comincia! (24 febbraio 2024)

DIRETTA SAMPDORIA MONZA PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

È finalmente arrivato il momento della diretta di Sampdoria Monza Primavera. I giovani blucerchiati non vivono certo un momento straordinario: la vittoria manca loro da cinque giornate, abbiamo tre pareggi (consecutivi) con due sconfitte subite da Inter e Juventus, se non altro possiamo dire che il rendimento casalingo resti positivo perché l’ultima sconfitta a Bogliasco risale al 10 dicembre, un netto 1-4 incassato dalla Fiorentina dopo il quale la Sampdoria ha raccolto due vittorie e altrettanti pareggi, portando il bilancio a 19 punti in 11 giornate con 21 gol all’attivo e 15 al passivo (in trasferta, a parità di gare, 11 gol all’attivo in meno e 8 al passivo in più).

Il Monza è improvvisamente tornato a credere nella salvezza grazie a una serie utile di quattro partite maturate tra gennaio e febbraio: spiccano certamente le vittorie esterne contro Cagliari e Roma (qui un 4-1 favorito anche da un’espulsione giallorossa), ma è stato utile anche il 2-2 interno contro l’Atalanta. Il Monza Primavera in trasferta ha tre vittorie; solo una in casa, curiosamente quella ottenuta contro la Sampdoria nel girone di andata (2-0) ed era il 10 novembre, dunque è passato decisamente tanto tempo. Adesso mettiamoci comodi e stiamo a vedere cosa ci dirà il terreno di gioco, perché ci siamo: la diretta di Sampdoria Monza Primavera sta per cominciare! (agg. di Claudio Franceschini)

SAMPDORIA MONZA PRIMAVERA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Sampdoria Monza Primavera sarà visibile su Sportitalia, canale al numero 60 del digitale terrestre e di conseguenza in chiaro per tutti gratuitamente. L’alternativa come sempre riguarda la diretta streaming video. Sarà possibile assistere alla partita sia attraverso il sito www.sportitalia.com e sulla relativa app.

LA PRESENTAZIONE

Sampdoria Monza Primavera, in diretta sabato 24 febbraio 2024 alle ore 15.00 presso lo stadio 3 Campanili di Bogliasco, sarà una sfida valida per la ventitreesima giornata del campionato Primavera 1. La risalita del Frosinone dall’ultimo posto in classifica impone un cambio di marcia per evitare ansie a entrambe le squadre. La Sampdoria dopo l’ultima sconfitta in casa della Juventus ha allungato a cinque partite la striscia di match senza vittorie in campionato ed è ora a +7 sull’ultima posizione.

Solo 6 punti di vantaggio invece rispetto all’unica posizione che in questa stagione costerebbe la retrocessione per il Monza, che a sua volta ha dovuto incassare una sconfitta in casa della capolista Inter. Un ko che per i brianzoli è arrivato dopo quattro precedenti risultati utili consecutivi, due vittorie e due pareggi che avevano fatto incamerare ossigeno prezioso alla classifica del Monza.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA MONZA PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Sampdoria Monza Primavera, match che andrà in scena allo stadio 3 Campanili di Bogliasco. Per la Sampdoria, David Sassarini schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Scardigno; Porzi, Costantino, Lotjonen, Langella; Conti, Chilafi, Valisena; Alesi, Polli, Ntanda. Risponderà il Monza allenato da Alessandro Lupi con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Mazza; Postiglione, Kassama, Ravelli; Marras, Berretta, Colombo, Lupinetti, Dell’Acqua; Ferraris, Antunovic.

SAMPDORIA MONZA PRIMAVERA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Sampdoria Monza Primavera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato Primavera 1. La vittoria della Sampdoria con il segno 1 viene proposta a una quota di 2,00, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.25, mentre l’eventuale successo del Monza, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.30.











