Diretta/ Sampdoria Parma, streaming video tv: liguri in difficoltà (19 gennaio 2024)

DIRETTA SAMPDORIA PARMA, CROCIATI IN CERCA DI PUNTI

La diretta Sampdoria Parma, in programma venerdì 19 gennaio alle ore 20:30, racconta della 21esima giornata di Serie B. I blucerchiati, dopo aver inanellato cinque vittorie in sei partite, hanno abbassato drasticamente la loro media punti. Nelle ultime tre uscite infatti ci sono state due sconfitte, una con la Feralpi Salò e una con il Venezia, e un pareggio per 1-1 contro il Bari.

Il Parma invece è in una striscia aperta di sei risultati utili consecutivi, ovviamente considerando solo il campionato dato che il 6 dicembre è arrivata la sconfitta ai rigori in Coppa Italia contro la Fiorentina. Nelle tre partite più recenti dei crociati, il Parma è riuscito a vincere con Ternana e Brescia, raccogliendo anche un punto contro l’Ascoli.

SAMPDORIA PARMA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Sampdoria Parma sarà trasmessa sia su Sky che su DAZN. Per l’emittente televisiva sarà necessario abbonarsi al pacchetto Calcio mentre per il servizio streaming esiste un unico abbonamento per fruire di tutti i servizi.

La diretta streaming Sampdoria Parma sarà dunque visibile sia su Sky Go su tutti i dispositivi mobili come smartphone, pc e tablet. Lo stesso vale per l’applicazione di DAZN che però oltre ai precedenti modi di fruizione si aggiunge anche la console di gioco.

SAMPDORIA PARMA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Sampdoria Parma vedono i padroni di casa scendere in campo col 4-3-2-1. In porta Stankovic, difesa a quattro con Stojanovic, Ghilardi, Murru e Giordano. A centrocampo De Paoli e Ricci mezzali con Yepes in regia mentre in attacco De Luca, supportato alle spalle da Benedetti e Verre.

Risponde il Parma con l’assetto tattico 4-2-3-1. Tra i pali troviamo Chichizola, reparto arretrato composto da Del Prato, Balogh, Circati e Coulibaly. In mediana spazio al duo Estevez-Hernani con Man, Benabe e Mihaila trequartisti. L’attaccante di riferimento sarà Benedyczak.

SAMPDORIA PARMA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Sampdoria Parma danno favorita la squadra ospite a 2.62. Secondo bet365, l’1 è a 2.70 mentre il segno X relativo al pareggio a 3.30.

L’Over 2.5, vale a dire almeno tre gol segnati nel match, viene offerto a 2.05 con l’Under a 1.75. Chiudiamo con Gol e No Gol rispettivamente a 1.80 e 1.95.

