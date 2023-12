DIRETTA/ Sampdoria Bari video streaming tv: super big match, i favoriti (Serie B, 26 dicembre 2023)

TESTA A TESTA SAMPDORIA BARI, TUTTI I PRECEDENTI

La diretta di Sampdoria Bari vede protagoniste due squadre che hanno scritto la storia del calcio italiano. Innumerevoli i confronti tra le formazioni nel corso della storia, altrettanti i risultati che denotano una discreta distanza dal punto di vista del bottino ottenuto. I Blucerchiati hanno trovato la vittoria per ben 12 volte su 24 confronti totali; i pugliesi sono riusciti ad agguantare i tre punti in sole 2 occasioni mentre il segno X si è palesato nei restanti scontri.

Video/ Sampdoria Feralpisalò (2-3) gol e highlights: rete annullata ad Esposito! (Serie B, 23 dicembre 2023)

La partita più recente tra le due compagini sportive è in realtà comunque lontana nel tempo; stagione 2011-2012, proprio in Serie B. Il turno di andata si concluse in parità mentre al ritorno arrivò la vittoria casalinga dei Blucerchiati. La prossima diretta di Sampdoria Bari potrebbe rappresentare una ghiotta occasione per gli ospiti al fine di trovare la prima vittoria a Genova, impresa mai riuscita ai pugliesi nei confronti del passato.

Video/ Bari Cosenza (0-0) highlights: niente reti al San Nicola (23 dicembre 2023)

DIRETTA SAMPDORIA BARI, IL BIG MATCH DELLA 19ESIMA DI SERIE B

Sampdoria Bari, in diretta martedì 26 dicembre 2023 alle ore 20.30 presso lo stadio Luigi Ferraris di Genova, sarà una sfida valida per la diciannovesima giornata di Serie B. La Sampdoria occupa attualmente la decima posizione in classifica in Serie B, con 22 punti ottenuti dopo diciotto giornate, alla pari con il Bari, che è l’avversario in questa partita. La squadra di Andrea Pirlo è riuscita a risalire la classifica dopo un inizio di campionato difficile, ma nell’ultimo incontro ha subito una sconfitta contro la FeralpiSalò, ultima in classifica (2-3). Chiamata al riscatto di fronte ai propri tifosi a “Marassi”, la Sampdoria potrebbe avvicinarsi alla zona playoff in caso di vittoria in questo scontro diretto a metà classifica. Con quattro vittorie nelle ultime cinque partite casalinghe, la Sampdoria cerca i tre punti per ambire a una posizione di rilievo nella seconda metà della stagione.

DIRETTA/ Sampdoria FeralpiSalò (risultato finale 2-3): decide Zennaro! (Serie B 23 dicembre 2023)

Il Bari si trova attualmente all’undicesimo posto in classifica in Serie B, con 22 punti ottenuti dopo diciotto giornate, alla pari della Sampdoria. La squadra guidata da Pasquale Marino non sta attraversando un buon momento di forma e ha conquistato solo 4 punti nelle ultime cinque partite di campionato. Dopo due partite senza segnare, i “Galletti” sono stati fermati sullo 0-0 dal Cosenza, seguendo la sconfitta per 1-0 contro lo Spezia al “Picco”. Dopo essere sfiorati dalla promozione la stagione scorsa, il Bari avrà bisogno di una svolta positiva per invertire la rotta. Questa sfida contro la Sampdoria potrebbe rappresentare un’opportunità per risollevare le ambizioni del Bari e avvicinarsi alla zona playoff.

SAMPDORIA BARI STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Sampdoria Bari sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport ed in streaming su DAZN. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Sampdoria Bari in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA BARI

Le probabili formazioni della diretta Sampdoria Bari, match che andrà in scena allo stadio Luigi Ferraris di Genova. Per la Sampdoria, Andrea Pirlo schiererà la squadra con un 4-3-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Stankovic; Depaoli, Ghilardi, Honzalez, Murru; M. Ricci, Yepes, Giordano; S. Esposito, Verre; De Luca. Risponderà il Bari allenato da Pasquale Marino con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Brenno; Dovral, Vicari, Zuzek, G. Ricci; Edjouma, Benali, Maita; Achik, Nasti, Sibilli.

SAMPDORIA BARI LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Sampdoria Bari, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie B. La vittoria della Sampdoria con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.10, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.10, mentre l’eventuale successo del Bari, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.75.











© RIPRODUZIONE RISERVATA