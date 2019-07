Diretta Sampdoria Pro Patria/ Risultato live: i blucerchiati in amichevole

Sampdoria Pro Patria è un’altra amichevole che la squadra blucerchiata gioca nel corso della sua preparazione estiva a Ponte di Legno: alle ore 17:30 di mercoledì 24 luglio Eusebio Di Francesco torna a guidare i suoi giocatori contro una formazione storica del nostro calcio, che ha avuto un passato glorioso e che è riuscita a tornare in Serie C, ottenendo anche una bella qualificazione ai playoff e volendo adesso migliorarsi. La Sampdoria ha cambiato pagina dopo i tre anni con Marco Giampaolo, e adesso vuole tornare a giocare le coppe europee come non fa da tempo: nelle ultime stagioni è sempre mancato un centesimo per fare l’euro, adesso si proverà a fare il passo in più. Nel frattempo però aspettiamo la diretta di Sampdoria Pro Patria, provando anche a valutare in che modo la squadra agli ordini di Di Francesco scenderà sul terreno di gioco per questa amichevole.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto non dovrebbe essere possibile seguire la diretta tv di Sampdoria Pro Patria, che non verrà trasmessa sui canali del nostro Paese; non sarà a disposizione nemmeno un servizio di diretta streaming video per questa amichevole, ma per tutte le informazioni utili del caso potrete comunque usufruire degli account ufficiali che le due società mettono a disposizione sui social network, in particolare Facebook e Twitter.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA PRO PATRIA

In Sampdoria Pro Patria dovremmo vedere ancora il 4-3-3 con Rafael Cabral in porta, davanti a lui la coppia centrale formata da Colley e Jeison Murillo ma con Chabot che potrebbe essere una valida alternativa, così come Leonardo Simic. Jacopo Sala e Murru i favoriti per le corsie laterali ma anche qui potrebbe esserci Bereszynski a iniziare la partita, a centrocampo invece il regista sarà Ekdal con Linetty che agisce da una parte e uno tra Verre e Jankto che avrà posto sull’altra mezzala, nel tridente offensivo se la giocano Maroni e Gaston Ramirez con Caprari che invece sembra essere favorito per partire dal primo minuto, Gabbiadini o Quagliarella da prima punta con Federico Bonazzoli che eventualmente può essere impiegato nel secondo tempo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA