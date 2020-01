Diretta Sampdoria Roma Primavera/ Streaming video tv: liguri a caccia di riscatto

Sampdoria Roma primavera, diretta dall’arbitro Federico Fontani, è la sfida in programma sabato 18 gennaio alle ore 11.00, e sarà un match valevole per la quindicesima giornata del campionato Primavera 1. I blucerchiati hanno ripreso il cammino in campionato in maniera combattiva, dimostrando di essere in crescita dopo le due vittorie casalinghe contro Genoa e Napoli con cui avevano chiuso il 2019. In casa della Fiorentina la Samp è andata sotto ma ha saputo reagire con una doppietta di D’Amico che ha ribaltato il risultato. E’ finita in parità con la Sampdoria che resta a +2 dalla zona play out e ora si misurerà contro una Roma che, soffrendo forse più del previsto, ha battuto in casa il Pescara dopo la goleada in casa del Cagliari prima delle feste. Giallorossi sempre terzi in classifica a braccetto con l’Inter, anche se il Cagliari vincendo in trasferta in casa del Chievo è rimasto comunque a +5. .

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sampdoria Roma Primavera sarà trasmessa in esclusiva sul canale numero 60 del digitale terrestre, ovvero Sportitalia, oppure in alternativa sul canale tematico SI Solo Calcio. Quest’ultimo si può vedere collegandosi tramite smart tv con l’apposito telecomando oppure in diretta streaming video via internet, collegandosi tramite pc oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone sul sito sportitalia.com. L’emittente detiene infatti i diritti in esclusiva di tutte le gare del campionato Primavera 1 2019/20.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA ROMA PRIMAVERA

Le probabili formazioni chiamate a scendere in campo in Sampdoria Roma primavera, sfida in programma sabato 18 gennaio e valevole per la quindicesima giornata del campionato Primavera 1. La Sampdoria guidata in panchina da mister Cottafava schiererà un 4-3-3 con questo undici titolare schierato dal primo minuto: Raspa; Angileri, Obert, Pompetti, Veips; Siatounis, Chrysostomou, Brientan; D’Amico, Prelec, Yayi Mpie. Risponderà la Roma allenata da De Rossi con un 4-3-3 così schierato: Cardinali; Parodi, Trasciani, Bianda, Calafiori; Simonetti, Astrologo, Sdaigui; Riccardi, Tall, D’Orazio.



