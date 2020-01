DIRETTA/ Roma Pescara Primavera (risultato finale 2-1):inutile il rigore di Pavone

DIRETTA ROMA PESCARA PRIMAVERA (RISULTATO FINALE 2-1)

Roma Pescara Primavera 2-1: vittoria importante dei giallorossi di Alberto De Rossi, che rilanciano la loro posizione di classifica nel campionato 1 salendo al terzo posto, anche se a 5 punti dal Cagliari e ben 14 dall’Atalanta. Gli abruzzesi restano terzultimi, perdendo un’altra lunghezza rispetto al Sassuolo; il Pescara di Nicola Legrottaglie tuttavia è stato bravo a riaprire una partita che sembrava chiusa, sfruttando anche la scarsa precisione dell’avversario sotto porta; la Roma non ha chiuso i giochi e così i neroverdi hanno guadagnato un calcio di rigore al 74’ minuto e lo hanno trasformato con Pavone. A quel punto i giallorossi hanno preso paura; Trasciani ha trovato il modo di realizzare la rete della sicurezza ma l’arbitro ha annullato per un precedente fallo in attacco, e così i minuti di recupero si sono trasformati per gli ospiti nella possibilità di pareggiare. I giallorossi per altro sono rimasti in 10 uomini subito dopo: espulso Astrologo che, trattenendo un avversario, si è visto sventolare in faccia il secondo cartellino giallo. I ragazzi di Alberto De Rossi sono comunque riusciti a resistere, portando a casa tre punti importanti. (agg. di Claudio Franceschini)

ROMA PESCARA PRIMAVERA (2-0): INTERVALLO

Roma Pescara Primavera 2-0: giallorossi dominanti in questa prima fase della partita, con due gol a distanza ravvicinata che hanno lanciato una squadra che già in precedenza aveva dimostrato di essere superiore agli avversari. Il primo squillo della Roma Primavera al 14’ minuto, quando Tall ha sfiorato il pallone in arrivo da sinistra e ha incocciato il palo anche a causa della deviazione di un difensore; sei minuti più tardi conclusione di D’Orazio da fuori area, Sorrentino ci ha messo la mano e anche in questo caso la sfera è finita sul montante. Finalmente al 25’ la Roma ha trovato il vantaggio: angolo messo fuori dalla difesa del Pescara e splendida conclusione al volo di Calafiori che ha trovato l’incrocio dei pali. Al 33’ i giallorossi hanno virtualmente chiuso la partita: Parodi dalla destra ha messo in mezzo un bel pallone che Sdaigui ha impattato di testa battendo Sorrentino. Risultato giusto per quello che si è visto: il Pescara ha fatto ben poco per creare grattacapi alla Roma che, in questo momento, sembra non avere problemi nel controllare la partita della 14^ giornata del campionato 1. Vedremo però quello che succederà nel secondo tempo… (agg. di Claudio Franceschini)

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Roma Pescara Primavera, match previsto domenica 12 gennaio 2020 alle ore 10.00, valevole per la quattordicesima giornata del campionato Primavera 1, sarà trasmessa in chiaro sul canale numero 60 del digitale terrestre, Sportitalia, visibile da tutti gli appassionati. Il match sarà trasmesso anche in diretta streaming video via internet per tutti sul sito sportitalia.it, collegandosi tramite pc oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet o uno smartphone, con Sportitalia che detiene i diritti per la trasmissione per l’intera massima serie del campionato Primavera 2019/20.

ROMA PESCARA PRIMAVERA (0-0): VIA!

Roma Pescara Primavera ci farà compagnia tra pochi minuti: i giallorossi sono tornati a vincere prima della sosta natalizia rifilando cinque gol al Cagliari, un successo ottenuto in trasferta contro la seconda in classifica. Un buon modo per chiudere una seconda parte di 2019 decisamente complessa: grande merito va ad Alessio Riccardi che ha timbrato una tripletta, salendo a quota 8 gol nel campionato 1; in questo modo i giovani di Alberto De Rossi sono tornati a vincere fuori casa come non accadeva dal 4-2 contro l’Inter, il primo novembre. A Trigoria se non altro la Roma Primavera sta facendo il suo, è ancora imbattuta e ha vinto quattro partite a fronte di eu pareggi; è stata l’unica squadra ad aver frenato l’Atalanta capolista e dunque ha mostrato di avere come sempre le potenzialità per andare a giocarsi lo scudetto, ma ha bisogno di dare costanza al proprio rendimento. Staremo allora a vedere come andranno le cose oggi: mettiamoci comodi e lasciamo che a parlare sia il campo, perchè finalmente è arrivato il momento della diretta di Roma Pescara Primavera! (agg. di Claudio Franceschini)

PRESENTAZIONE DEL MATCH

Roma Pescara Primavera, che sarà diretta dal signor Eugenio Scarpa e si gioca domenica 12 gennaio 2020 alle ore 10.00, sarà una sfida valevole per la quattordicesima giornata del campionato Primavera 1 2019-2020. Per i giallorossi dopo diversi alti e bassi che non hanno permesso di puntare al vertice della classifica, il 2019 si è chiuso con una grande vittoria in casa del Cagliari secondo in classifica, un 5-1 esterno ai danni dei sardi che ha permesso alla squadra di Alberto De Rossi di riagganciare l’Inter al terzo posto. Un successo che vale perché arrivato dopo il ko in casa dell’Empoli e il pari interno contro la Juventus, anche se per la Roma l’Atalanta prima in classifica è al momento irraggiungibile a 14 punti di distanza. Il Cagliari secondo è però a -5 e per inseguire la seconda piazza i giallorossi chiederanno strada al Pescara terzultimo, a -3 dalla salvezza diretta e sconfitto in casa con un perentorio 0-3 dal Torino nell’ultimo match del vecchio anno. Gli abruzzesi nelle ultime 8 partite di campionato hanno vinto solo la sfida interna contro il Bologna dello scorso 9 dicembre e in trasferta in questo campionato non sono mai riusciti a ottenere i 3 punti.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA PESCARA PRIMAVERA

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Roma Pescara Primavera, match previsto domenica 12 gennaio 2020 alle ore 10.00, valevole per la quattordicesima giornata del campionato Primavera 1. La Roma di Alberto De Rossi sarà schierata con un 4-3-3 come modulo di partenza, con questo undici titolare: Zamarion; Buttaro, Bianda, Trasciani, Semeraro; Darboe, Tripi, Chierico; Riccardi, Tall, D’Orazio. Risponderà il Pescara di Legrottaglie schierata con un 4-3-3: Sorrentino, Martella, Senghor, Cipolletti, Mane, Celli, Palmucci, Diambo, Pina Gomes, Pavone, Mercado.



© RIPRODUZIONE RISERVATA