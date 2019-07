Diretta Sampdoria Sellero Novelle/ Risultato live: amichevole per Di Francesco

Sampdoria Sellero Novelle si gioca alle ore 17:30 di mercoledì 17 luglio 2019, presso il campo comunale di Temù: anche i blucerchiati scendono dunque in campo per affrontare un’amichevole estiva che rappresenta il primo appuntamento del ritiro presso Ponte di Legno, ormai una location classica per la squadra che quest’anno è allenata da Eusebio Di Francesco. Il tecnico rappresenta forse la grande novità della stagione: dopo il triennio di Marco Giampaolo, certamente positivo anche se con qualche rimpianto, la Sampdoria si è affidata a un allenatore ancora giovane ma che ha già raggiunto una semifinale di Champions League, ha fatto ottime cose con Sassuolo e Roma e adesso prova a rilanciarsi dopo l’esonero subito dai giallorossi, avendo come principale obiettivo quello di riportare la squadra a giocare in Europa. Staremo intanto a vedere quello che succederà nella prima amichevole: aspettando la diretta di Sampdoria Sellero Novelle diamo uno sguardo al modo in cui la squadra blucerchiata potrebbe presentarsi sul terreno di gioco.

La diretta tv di Sampdoria Sellero Novelle, salvo variazioni di palinsesto, non sarà disponibile sui canali del nostro Paese: non avrete a disposizione nemmeno una diretta streaming video per seguire questa amichevole, ma eventualmente potrete avvalervi delle informazioni utili che giungeranno dagli account ufficiali messi a disposizione dalla società blucerchiata sui social network, in particolare su Facebook e Twitter che sono consultabili gratuitamente.

Naturalmente in Sampdoria Sellero Novelle vedremo all’opera due diverse formazioni: la prima che giocherà il secondo tempo, la seconda che quasi integralmente la sostituirà nella ripresa. Proviamo dunque a ipotizzare un 4-3-3, modulo di base di Di Francesco, con Audero che giocherà in porta con Colley e il nuovo arrivato Murillo a formare la coppia difensiva al centro del reparto, mentre sulle corsie laterali potrebbero agire Bereszynski da una parte e Murru dall’altra. Nel secondo tempo pronti giocatori come Alex Ferrari, Sala e Regini; a centrocampo invece si potrebbe giocare con Ronaldo Vieira in cabina di regia, staffetta tra lui e Ekdal con Praet e Linetty che sulle mezzali sono insidiati da Verre, capace anche di agire da playmaker basso o trequartista come fatto, con ottimi risultati, nel Perugia. Quagliarella potrebbe essere ancora la prima punta: al suo fianco pronti Caprari e Gabbiadini, con Gaston Ramirez che nel secondo tempo potrebbe portare alla variazione del modulo (e dunque ad un 4-2-3-1).



