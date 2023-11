DIRETTA/ Sampdoria Spezia (risultato finale 2-1): doppia di Depaoli! (Serie B, 24 novembre 2023)

DIRETTA SAMPDORIA SPEZIA (RISULTATO FINALE 2-1): TRIPLICE FISCHIO

Termina la diretta di Sampdoria e Spezia è giunta al termine con un risultato finale di 2-1, grazie alla rete decisiva di Depaoli. Il giocatore è stato incontenibile durante l’intero match, dimostrando la sua influenza determinante sulla vittoria della Sampdoria. La rete di Depaoli ha segnato un momento cruciale, consolidando la superiorità della squadra di casa. La sua prestazione incontenibile ha potuto essere osservata in tutti gli aspetti del gioco, evidenziando la sua abilità nel creare opportunità e capitalizzare sulle occasioni decisive.

Il risultato finale sottolinea l’importanza di Depaoli nella vittoria della Sampdoria e potrebbe avere un impatto positivo sul morale della squadra. Gli appassionati ora celebrano questa vittoria e guardano con interesse alle prossime sfide, sperando che il momento positivo di Depaoli continui a influenzare positivamente la squadra. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA SAMPDORIA SPEZIA (RISULTATO LIVE 1-1): CHE OCCASIONE SPRECATA

Nei primi venticinque minuti del secondo tempo della diretta di Sampdoria e Spezia, il risultato è ancora fissato sul 1-1. Tuttavia, la partita ha visto una situazione significativa quando Moro dello Spezia ha avuto un’occasione che avrebbe potuto cambiare le sorti del match. La partita è rimasta equilibrata con entrambe le squadre che cercano di prendere l’iniziativa. L’occasione creata da Moro potrebbe aver rappresentato un momento chiave, ma il risultato è rimasto invariato.

La capacità di capitalizzare su queste opportunità sarà cruciale per entrambe le squadre nel determinare l’esito finale. Gli appassionati sono ora in attesa di vedere come si svilupperanno gli eventi nei successivi minuti della partita, consapevoli che ogni azione potrebbe essere determinante nel decidere quale squadra avrà la meglio. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA SAMPDORIA SPEZIA (RISULTATO LIVE 1-1): INTERVALLO

Duplice fischio in questa diretta di Sampdoria e Spezia, il risultato è di 1-1. Durante questa fase, si è verificata una situazione significativa quando una grossa occasione è capitata sui piedi di Esposito. Tuttavia, l’ex giocatore dell’Inter ha sparato alto, mancando un’opportunità chiave per portare la Sampdoria in vantaggio. L’occasione creata da Esposito avrebbe potuto cambiare il corso della partita, ma la conclusione alta ha impedito alla squadra di casa di ottenere il vantaggio nel punteggio.

Questo momento potrebbe avere un impatto psicologico sulla squadra e sull’andamento della partita nel secondo tempo. Il risultato attuale di 1-1 sottolinea l’equilibrio tra le due squadre. Gli appassionati, ora, si preparano a vedere come si svilupperà il secondo tempo, sperando che i giocatori possano capitalizzare sulle opportunità future per influenzare il risultato finale. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA SAMPDORIA SPEZIA (RISULTATO LIVE 1-1): CHE INIZIO

Nei primi venticinque minuti della diretta tra Sampdoria e Spezia, il risultato attuale è di 1-1. La Sampdoria ha aperto le marcature con la rete iniziale di Depaoli, ma lo Spezia ha prontamente risposto con la rete di Kouda, pareggiando il punteggio. Il gol di Depaoli ha sicuramente imposto il ritmo per la Sampdoria, dimostrando efficacia nell’attacco. Tuttavia, la reazione tempestiva dello Spezia, con la rete di Kouda, ha annullato il vantaggio iniziale della squadra di casa, portando il punteggio su un equilibrato 1-1.

La partita si sta svolgendo con azioni da ambo le squadre, e il risultato riflette una competizione equa. Gli appassionati presenti in tribuna e quelli che seguono l’incontro da casa sono certamente immersi in un confronto avvincente, con entrambe le squadre che cercano di ottenere il controllo del gioco. L’andamento della partita nei primi venticinque minuti suggerisce un equilibrio tattico, e ora tutti sono in attesa di vedere come si svilupperanno gli eventi nei quarti successivi, con l’obiettivo di ottenere la vittoria finale. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA SAMPDORIA SPEZIA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta della sfida che pone di fronte Sampdoria Spezia, aprirà il quattordicesimo turno del campionato di serie B presentando questa importantissima partita tra due formazioni facenti parte del territorio della Liguria. Entrambe le formazioni non hanno iniziato molto bene il proprio campionato portandosi rispettivamente al quattordicesimo e diciottesimo posto della classifica, un andamento difficilmente pronosticabile alla vigilia. Padroni di casa che hanno raccolto 13 punti in altrettante sfide giocate con 14 gol realizzati e due in più subiti.

Il miglior marcatore risulta essere l’ex Roma Fabio Borini con 5 reti realizzate, segue il gioiello ex Barcellona Pedrola con tre gol; tuttavia, un infortunio lo tiene lontano da ottobre. Spezia che cerca di ottenere punti importanti per allontanarsi dalla zona più calda della classifica. Il nuovo allenatore Luca D’Angelo dovrà cercare di invertire la rotta dopo l’inizio non esaltante con mister Alvini in panchina. I gol realizzati sono 10 mentre 18 quelli subiti, un dato che li proietta come la terza difesa più battuta dell’intero campionato, alla pari della Ternana. (Marco Genduso)

SAMPDORIA SPEZIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Sampdoria Spezia sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport ed in streaming su DAZN. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Sampdoria Spezia in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

TESTA A TESTA

La diretta della sfida che pone di fronte Sampdoria Spezia evidenzia due formazioni che nel loro passato si sono affrontate solamente in sei circostanze. L’ago della bilancia pende dalle parti della formazione in maglia bianconera con tre vittorie ottenute in sei partite, dunque l’esatta metà. Nel restante 50% sono arrivate due volte il risultato di pareggio e in un’occasione un successo per i blucerchiati. La prima volta che le due formazioni si sono affrontate è stato nel 2021 durante il campionato di serie A.

Successo per lo Spezia grazie ai gol firmati da Claudio Terzi e Mbala Nzola. Per i blucerchiati rete di Candreva. Il 12 maggio 2021 la partita è terminata con il risultato di 2-2. Ad andare in rete Verre e Balde per la Sampdoria; Pobega con una doppietta per lo Spezia. L’ultima volta che le due formazioni si sono ritrovate in una contro l’altra è stato il 22 Aprile del 2023. Risultato di 1-1 al termine di un match molto teso con le reti realizzate da Amione per la Sampdoria e Verde per gli ospiti. (Marco Genduso)

IN PALIO PUNTI SALVEZZA

Sampdoria Spezia, in diretta venerdì 24 novembre 2023 alle ore 20.30 presso lo stadio Giuseppe Ferraris di Genova, sarà una sfida valida per la quattordicesima giornata del campionato di Serie B. Derby ligure che, al contrario di quanto si potesse immaginare ad inizio stagione, metterà in palio punti pesanti per la salvezza. I blucerchiati, infatti, stazionano a quota tredici punti dopo le due vittorie consecutive contro Palermo e Modena. Gli Aquilotti bianconeri, invece, hanno raccolto solo dieci punti e occupano la terzultima piazza della classifica cadetta.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA SPEZIA

Le probabili formazioni della diretta Sampdoria Spezia, match che andrà in scena allo stadio Giuseppe Ferraris di Genova. Per la Samp di mister Andrea Pirlo solito 4-3-2-1 con De Luca unica punta supportata da Esposito e Borini. In porta conferma per Stankovic. In casa Spezia, invece, difesa a tre composta da Amian, Muhl e Bertola.

SAMPDORIA SPEZIA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Sampdoria Spezia, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie B. La vittoria blucerchiata con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.25, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.20, mentre l’eventuale successo bianconero, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.20.











