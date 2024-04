Diretta/ Sampdoria Südtirol, risultato live, streaming video tv: liguri in forma (Serie B, 13 aprile 2024)

Seguiamo la diretta Sampdoria Südtirol valevole per la 33esima giornata di Serie B con il calcio d’inizio fissato alle 14.00 del 13 aprile 2024. I blucerchiati arrivano da cinque vittorie nelle ultime sette partite ma si son dovuti fermare sul pareggio al Barbera di Palermo. Gli uomini di Andrea Pirlo sono in grande forma trascinati da un Manuel De Luca sempre più decisivo. La Sampdoria occupa l’ottava posizione in classifica e vuole la vittoria per consolidare la sua posizione nei playoff.

Più complicata la situazione del Südtirol che ha fermato il Parma nell’ultima giornata ma si trova in una zona di classifica dove la distanza dalla zona retrocessione e dai playoff sembra troppo ampia. La squadra di Valente non vince da due partite ed è alla disperata ricerca di un ritorno al gol da parte di Daniele Casiraghi – 14 reti fino ad ora -.

DIRETTA SAMPDORIA SÜDTIROL STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Sampdoria Südtirol di Serie B sarà trasmessa sulla piattaforma di streaming online DAZN, sui canali di Sky Sport e sulla piattaforma streaming di NOW TV e in diretta streaming con Helbiz Live. In alternativa si potrà seguire il match insieme a noi che commenteremo la partita testualmente.

SAMPDORIA SÜDTIROL: PROBABILI FORMAZIONI

Passiamo alle probabili formazioni di Sampdoria Südtirol pronta a disputarsi allo Stadio Luigi Ferraris di Genova. Pirlo si incammina verso la conferma della formazione scesa in campo a Palermo. I ballottaggi si possono creare sulle fasce dove Murru e Depaoli sono in cerca di una maglia da titolare. In attacco potrebbe essere Borini ad insidiare uno tra Verre e De Luca.

Per Valente potrebbe arrivare la conferma di una difesa a quattro con Davì e Giorgini pronti a supportare i due centrali di difesa. A centrocampo Peeters scalpita per la titolarità con Kurtic che potrebbe partire dalla panchina.

SAMPDORIA SÜDTIROL, LE QUOTE

Vediamo le quote che vengono attribuite a Sampdoria Südtirol di Serie B sul sito della Snai: il segno 1 è quotato a 2,00 mentre il suo opposto a 4,00. Il segno X che decreterebbe un pareggio porterebbe una moltiplicazione di 3,20 sull’importo scommesso.











