Diretta Sampdoria Torino Primavera/ Streaming video tv: due squadre arrabbiate

In diretta lunedì dalle ore 15 Sampdoria–Torino, la gara chiuderà il programma della sesta giornata del campionato Primavera, anche se all’appello mancheranno le sfide tra Atalanta ed Empoli e tra Inter e Bologna per gli impegni in Youth League di Atalanta e Inter che saranno recuperati il 4 dicembre. Si affrontano due squadre che fin qui non hanno disputato un campionato entusiasmante. La Sampdoria occupa la decima posizione a 6 punti, frutto di due vittorie ottenute contro Chievo e Lazio, mentre il Torino ha totalizzato 4 punti, grazie alla vittoria contro la Roma per 3-2 e il pareggio contro la Fiorentina.

DIRETTA SAMPDORIA TORINO PRIMAVERA: DOVE VEDERLA

La partita sarà trasmessa in diretta lunedì 28 ottobre dal canale Sportitalia a partire dalle ore 15.

DIRETTA SAMPDORIA TORINO PRIMAVERA: QUI BLUCERCHIATI

La Sampdoria di Cottafava è reduce dalla sconfitta rimediata a Bologna per 2-0. Le reti, tutte nella ripresa, sono state messe a segno da Juwara e Baldursson. Una partita in cui si è vista poca Sampdoria e molto Bologna invece che di fatto ha meritato ampiamente la vittoria. I ragazzi di Cottafava sono chiamati al pronto riscatto e la gara contro il Torino sembra rappresentare l’occasione giusta.

DIRETTA SAMPDORIA TORINO PRIMAVERA: QUI GRANATA

Non è certo più alto il morale dei ragazzi del Torino che nell’ultima giornata di campionato hanno rimediato in casa una brutta sconfitta inflitta dal Cagliari per 3-1. Secondo l’allenatoria Sesia però la partita non è completamente da buttare, è stato soprattutto nel secondo tempo, dopo aver subito il 2-1 che la squadra ha perso lucidità e distanze di gioco. La fortuna non ha giocato in favore del Torino che sul pari ha colpito un palo, mentre poco dopo è arrivato il vantaggio cagliaritano ad opera di Contini. A segno per i granata Gonella che nella sfida alla Sampdoria tenterà ancora di andare a segno per smuovere la classifica della propria squadra. Da sottolineare come però, dopo essere andati in vantaggio, i ragazzi di Sesia non siano stati capaci di amministrare e chiudere la partita con il raddoppio ma abbiano lasciato l’iniziativa al Cagliari che ha rimontato lo svantaggio.



