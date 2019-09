Diretta Genoa Torino Primavera/ Streaming video e tv: granata per il rilancio

Genoa Torino Primavera, in diretta dal Campo Begato di Genova, è la partita in programma oggi sabato 28 settembre 2019, con fischio d’inizio programmato per le ore 15.00. Per il terzo turno della stagione regolare della categoria giovanile, ecco la diretta tra Genoa e Torino, big match dalla grande tradizione e che mette in palio punti ben pesanti per la classifica anche in questi primi turni della stagione, specie per i granata. Se infatti i liguri hanno dato avvio alla propria stagione con ottimi risultati, come ci ricorda la quarta piazza in classifica, ottenuta con un pari e il successo di settimana scorsa contro il Sassuolo, altri dati emergono per i granata. Il Toro infatti è partito male con col Napoli, ma si è riscattato solo pochi giorni fa con la Roma. Ora però serve una nuova riconferma per i ragazzi di Sesia, ai danni ovviamente dei liguri.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Ricordiamo a tutti gli appassionati che anche quest’anno gli incontri del campionato Primavera saranno una proposta del canale Sportitalia. La diretta tv di Genoa Torino Primavera dunque sarà visibile appunto su Sportitalia e ancora una volta, senza costi aggiuntivi, ci sarà la possibilità di seguire la sfida anche in diretta streaming video, visitando il sito www.sportitalia.com con dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA GENOA TORINO PRIMAVERA: LE PROBABILI FORMAZIONI

Per la diretta tra Genoa Torino, certo il tecnico dei liguri dovrà fare attenzione a fissare lo schieramento rossoblu, tenuto conto che in settimana il Genoa ha pure preso parte (con successo) al tabellone per il primo turno della Coppa Italia primavera. In vista della sfida di oggi però Chiappino di certo non rinuncerà al 4-3-1-2 come modulo di partenza, e dove tra i pali dovremmo di nuovo trovare Drago. Per la difesa si fanno dunque avanti Gonçalves, Piccardo, Ruggeri e Gasco, mentre in mediana toccherà stare in campo dal primo minuto a Agudelo, Rovella e Masini. Alle spalle delle due punte non mancherà poi Zennaro, con Bianchi e Klimavicius in avanti, pur avendo a disposizione Moro e Kallon. Sesia per il suo Torino Primavera invece scommetterà sul 3-5-2 come modulo di partenza, con Trombini confermato tra i pali. Di fronte al numero 1 stazioneranno come titolari in difesa Ghazoini, Celesia e Buongiorno, mentre per la mediana la prima ipotesi del tecnico sono Michelotto, Onisa, Moreo, Greco e Singo. In attacco maglie confermate per i granata Rauti e Lucca.



© RIPRODUZIONE RISERVATA