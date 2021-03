Diretta Sampdoria Torino/ Streaming video tv: granata in ripresa (Serie A)

DIRETTA SAMPDORIA TORINO: PUNTI CHE SCOTTANO, RANIERI IN ANSIA!

Sampdoria Torino, in diretta dallo stadio Luigi Ferraris di Marassi, a Genova, si giocherà alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, domenica 21 marzo 2021, per la ventottesima giornata del campionato di Serie A. Partita fra due formazioni di grande tradizione nel nostro calcio, la diretta di Sampdoria Torino si annuncia importante soprattutto per gli ospiti granata, che sono impelagati nella dura lotta per non retrocedere ma stanno mostrando chiari segnali di miglioramento nelle ultime partite. Domenica scorsa si sono piegati solo nel finale contro la capolista Inter, mentre mercoledì nel recupero con il Sassuolo proprio negli ultimi minuti è arrivata una grande rimonta che ha consegnato al Torino di Davide Nicola una vittoria pesantissima sia per la classifica sia per il morale. Ora i granata cercano la continuità, ma di fronte avranno la Sampdoria di Claudio Ranieri che vuole rialzarsi dalla sconfitta di Bologna e fare risultato per arrivare in serenità alla sosta per le Nazionali. La salvezza è quasi fatta per i blucerchiati, ma naturalmente la Sampdoria vuole togliere in fretta anche quel “quasi”…

DIRETTA SAMPDORIA TORINO STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Sampdoria Torino sarà garantita sui canali di Sky Sport, naturalmente per gli abbonati Sky che avranno di conseguenza a disposizione anche la diretta streaming video per seguire questa partita di Serie A tramite il sito oppure l’applicazione del servizio streaming Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA TORINO

Vediamo adesso insieme quali potrebbero essere le probabili formazioni di Sampdoria Torino. Recuperati Candreva e Quagliarella per Claudio Ranieri dopo gli acciacchi di inizio settimana, entrambi potrebbero essere titolari mentre bisognerà attendere la ripresa dopo la sosta per rivedere Torregrossa, dunque in attacco ci potrebbe essere la coppia Keita-Quagliarella. Buona notizia in difesa, dove infatti la Sampdoria ritrova Colley, che sarà titolare, a centrocampo dubbio Thorsby-Adrien Silva. Nel Torino invece Zaza dovrebbe essersi conquistato una maglia da titolare dopo la doppietta contro il Sassuolo: Belotti c’è, Sanabria dunque rischia la panchina. Possibile turnover sulle fasce: sulla destra è pronto Vojvoda, sulla sinistra ballottaggio Ansaldi-Murru. Rincon con Mandragora e Lukic a centrocampo, in difesa Lyanco, Izzo e Bremer davanti a Sirigu.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su Sampdoria Torino in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. I padroni di casa partono favoriti, ma nel contesto di un pronostico che appare davvero equilibrato: il segno 1 infatti è quotato a 2,50, poi si sale a 2,90 in caso di segno 2 e fino a 3,25 volte la posta in palio sul segno X in caso di pareggio.



