DIRETTA/ Sampdoria Verona Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: si gioca! (16 marzo 2024)

DIRETTA SAMPDORIA VERONA PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Con la diretta di Sampdoria Verona Primavera racconteremo tra pochi minuti una partita molto interessante. I blucerchiati sono in crisi: non hanno mai vinto in un girone di ritorno in cui hanno raccolto cinque pareggi e tre sconfitte, sono otto le partite senza riuscire a vincere e soprattutto manca un colpo esterno dal 17 settembre, successo sul campo del Bologna e unico timbro fuori casa in un passo generale che parla di 5 punti in 13 partite, di fatto in trasferta il Bologna viaggia cinque volte più lento che sul proprio campo dove i punti sono 20, peraltro con una gara in meno.

Spostandoci al Verona, l’Hellas nelle ultime tre giornate ha raccolto 7 punti ma in precedenza c’erano state cinque gare con tre sconfitte e due pareggi; rendimento molto ondivago quello del Verona, che prima ancora tra dicembre e gennaio aveva infilato quattro vittorie in serie ed era rimasto imbattuto per un totale di sette partite. Vedremo dunque cosa succederà oggi sul terreno di gioco, finalmente possiamo metterci comodi e lasciare che a parlare siano i protagonisti della partita perché è davvero tutto pronto, la diretta di Sampdoria Verona Primavera sta per farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA SAMPDORIA VERONA PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Per vedere in diretta Sampdoria Verona Primavera basterà collegarsi sul canale 60 del digitale terrestre, lì troverete – ovviamente in chiaro – Sportitalia che detiene i diritti per questa e per tutte le partite del campionato Primavera. In seconda battuta sarà possibile seguire il match anche in streaming sul sito ufficiale dell’emittente televisiva.

Dopo pranzo non c’è niente di meglio di una partita giovanile e oggi 16 marzo 2024 vi proponiamo la diretta di Sampdoria Verona Primavera, che avrà il fischio di inizio fissato alle ore 15,00. I padroni di casa sono scivolati al 15º posto in classifica dopo una sonora sconfitta per 4-0 contro il Frosinone.

Determinati a risollevarsi, i giovani dorici sono decisi a ritrovare la via della vittoria e a risalire la classifica. Il Verona invece arriva all’incontro con un morale rialzato dopo la vittoria di misura contro il Milan per 1-0, che li ha posizionati al nono posto in classifica.

DIRETTA SAMPDORIA VERONA PRIMAVERA: PROBABILI FORMAZIONI

Passiamo in rassegna le probabili formazioni della diretta di Sampdoria Verona Primavera cercando i possibili protagonisti del match: l’attaccante Selvini si presenta come l’uomo da tenere d’occhio dopo la sua tripletta contro il Milan. La sua forma straordinaria e i suoi tiri precisi lo rendono un’arma micidiale nell’attacco della Sampdoria.

Gli ospiti hanno deciso di puntare nuovamente su Cissè come trascinatore del gioco. Sebbene trequartista atipico, data la sua fisicità, Cissè ha dimostrato di avere la capacità di entrare nell’area di rigore avversaria e creare pericoli per la difesa avversaria.

SAMPDORIA VERONA PRIMAVERA, LE QUOTE

SAMPDORIA VERONA PRIMAVERA, LE QUOTE

Andiamo infine ad analizzare brevemente le quote relative alla diretta di Sampdoria Verona Primavera grazie al sito di Sisal: il bookmaker mette il segno 1 a 2,6 mentre l'X che decreterebbe il pareggio a 2,5. La vittoria ospite invece a 2,3.











