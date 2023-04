Diretta/ San Donato Cesena (risultato 0-0) streaming video tv: in campo, si gioca!

DIRETTA SAN DONATO CESENA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Sta per iniziare la diretta San Donato Cesena e, in virtù delle statistiche, possiamo analizzare al meglio la sfida tra due squadre che giocano per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie C, girone A. Parliamo di un match importantissimo per obiettivi diametralmente opposti: da un lato la squadra di mister Buzzegoli, reduce dalla preziosa vittoria ottenuta a Montevarchi e attualmente in sedicesima posizione con trentaquattro punti ottenuti finora (sette vittorie, tredici pareggi, quindici sconfitte).

GF Vip: Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro sono innamorati?/ Gli indizi social

Dall’altro i bianconeri romagnoli che, dopo il pareggio interno contro la Lucchese, sono scivolati a quattro lunghezze dalla vetta a quota settanta punti (venti vittorie, dieci pareggi, cinque sconfitte). Numeri dissimili per le due squadre anche in termini di gol: il San Donato Tavarnelle ha realizzato trentasette reti subendone cinquantatré (seconda peggiore difesa del gruppo) mentre il Cesena ha segnato cinquantasette gol (migliore attacco del girone A insieme alla Virtus Entella) subendone ventitré. (Giulio Halasz)

Amici 22 Serale 2023/ Anticipazioni registrazione 8 aprile e eliminato: i cantanti di Arisa a rischio

DIRETTA SAN DONATO CESENA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di San Donato Cesena non dovrebbe essere trasmessa sui canali della nostra televisione (in caso, l’appuntamento sarebbe riservato agli abbonati al pacchetto Calcio di Sky); sappiamo in ogni caso che tutte le partite del campionato di Serie C vengono fornite dal portale Eleven Sports, che ormai da anni si occupa della terza divisione di calcio. In questo caso la visione sarà in diretta streaming video; dovrete quindi dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e poi decidere se abbonarvi al servizio oppure acquistare il singolo evento on demand.

Alfonso Signorini, annullata la festa post GF Vip/ "Preoccupato per Berlusconi…"

SAN DONATO CESENA: TESTA A TESTA

La diretta di San Donato Cesena presenta la rincorsa al primo posto della formazione romagnola, ferma a quota 70 punti sotto ad Entella e Cesena a quota 74 in classifica rispettivamente al primo e secondo posto. Sfida importantissima, dunque, per il Cesena. Spulciando gli archivi storici delle due formazioni, si evidenzia soltanto un precedente giocato nella gara di andata dell’odierno campionato. La partita è terminata con il risultato di 3-2 con la doppietta firmata da Simone Corazza ed il gol di Adamo (centrocampista ex Monterosi e Avellino).

Per il San Donato le reti firmate da Ubaldi e Russo che però non servirono per raggiungere il numero di gol realizzati dalla formazione romagnola. San Donato che è tornata alla vittoria nell’ultimo incontro nei confronti del Montevarchi dopo quattro sconfitte consecutive contro Ancona, Olbia, Entella e Gubbio. Per il Cesena passo falso contro la Lucchese dopo le tre vittorie consecutive contro Olbia, Ancona ed Entella. Manca sempre meno per la fine del campionato ed il Cesena ha una gara importante per il match point della promozione partendo proprio da oggi. (Marco Genduso)

I ROMAGNOLI CI CREDONO?

San Donato Cesena, che si gioca in diretta dal Gastone Brilli-Peri alle ore 20:30 di giovedì 6 aprile, vale per la 36^ giornata nel girone B di Serie C 2022-2023. Il Cesena può ancora credere nella promozione diretta: è a 4 punti dalla coppia Entella-Reggiana, ma sabato ha pareggiato contro la Lucchese e ha perso una bella occasione per restare realmente agganciato al treno primo posto, difficile adesso che entrambe le rivali possano rallentare così tanto da permettere ai romagnoli di effettuare il doppio sorpasso e prendersi subito un’incredibile ritorno in Serie B.

Il San Donato invece ha fatto il suo dovere, piegando il Montevarchi in trasferta: il problema per i fiorentini è che anche Olbia e Torres hanno vinto, dunque la distanza dalla salvezza immediata è rimasta di 4 punti e adesso sarà davvero difficile rimontare fino ad evitare un playoff che a tre turni dalla fine appare sempre più certo. Vedremo quello che succederà, intanto aspettiamo la diretta di San Donato Cesena facendo le consuete valutazioni sul modo in cui i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre in campo, leggendo insieme le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI SAN DONATO CESENA

Daniele Buzzegoli sarà senza Gorelli per San Donato Cesena: dentro Contipelli a fare coppia con Brenna a protezione del portiere Cardelli, poi Siniega e uno tra Enrico Rossi e Carcani per la corsia sinistra di difesa. A centrocampo dovremmo avere la conferma di Calamai (ma occhio a Bovolon) con le due mezzali Alfonso Sepe e Tommaso Bianchi; Federico Russo giocherà ancora da trequartista, mentre davanti insieme a Ubaldi il ballottaggio riguarda Noccioli e Gjana con il primo che, in gol sabato uscendo dalla panchina, appare favorito.

Domenico Toscano punta come sempre su Corazza e Stiven Shpendi, 28 gol in due, per formare il tandem offensivo; Chiarello e Mustacchio sono in competizione per la maglia sulla trequarti, in mezzo invece Hraiech potrebbe insidiare Brambilla affiancando De Rose con Adamo e Calderoni che sarebbero confermati sulle corsie laterali. Per quanto riguarda la difesa, la linea a tre del Cesena dovrebbe prevedere nuovamente Prestia, Celiento e Ciofi che si piazzeranno davanti al portiere, che come sempre sarà Tozzo.











© RIPRODUZIONE RISERVATA