Diretta/ San Donato Vis Pesaro streaming video tv: Vissini in fiducia per i gialloblu

DIRETTA SAN DONATO VIS PESARO:

La diretta San Donato Vis Pesaro, in programma sabato 4 febbraio 2023 alle ore 14:30, racconta di un match tra due squadre alla ricerca di punti salvezza fondamentali a questo punto della stagione. Sono due i punti che distanziato i due club con il San Donato attualmente alle prese con una crisi di insuccessi che dura da tre partite consecutive, precedute dalla vittoria di metà gennaio in casa della Carrarese. Il Vis Pesaro invece sta vivendo un 2023 favoloso con tre vittorie e un pareggio nelle quattro sfide giocate nell’anno nuovo. Un ruolino di marcia invidiabile che ha dato speranze ai Vissini.

La maledizione della partite in casa per il San Donato sta complicando l’operazione salvezza dei gialloblu. Basti pensare come solo una volta in dodici apparizioni tra le mura amiche il San Donato è riuscito a portare a casa l’intera posta in palio. Il Vis Pesaro invece ha il secondo peggior attacco in trasferta, ma nonostante ciò è riuscito ad uscire imbattuto lontano dal proprio stadio per otto volte in dodici eventi grazie soprattutto a sei pareggi.

DIRETTA SAN DONATO VIS PESARO STREAMING VIDEO

La diretta della partita San Donato Vis Pesaro sarà riportata su Eleven Sports, piattaforma che possiede anche gli altri match di Serie C. Effettuabile l’abbonamento mensile e/o stagionale. La diretta San Donato Vis Pesaro è a attingibile in streaming video su smart tv ed ancora dispositivi multimediali, quali computer, smartphone o tablet.

SAN DONATO VIS PESARO PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta San Donato Vis Pesaro si paleseranno con il modulo 4-3-1-2 per i Chiantigiani e il 3-4-1-2 per i Vissini. Biagini ultimo baluardo gialloblu. Quartetto Rossi, Gorelli, Brenna, Carcani sarà addetto alla difesa, tra la zona mediana occupata da Regoli, Bovolon, Rossi e le due punte offensive Galligani e Marzierli, giocherà il trequartista Russo.

È Farroni a installarsi in porta biancorossa, successori in linea difensiva saran Bakayoko, Tonucci e Rossoni. Centralizzati il laterale destro St.Clair, Coppola, Aucelli, Zoia. Il trequartista Pucciarelli lascia spazio al duo attaccante Ngom e Gerard.











