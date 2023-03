DIRETTA/ Sangiuliano City Pro Vercelli video streaming tv: c’è soltanto un episodio

DIRETTA SANGIULIANO CITY PRO VERCELLI: I TESTA A TESTA

C’è stato un solo testa a testa tra Sangiuliano City Pro Vercelli nella storia delle due squadre. Si tratta naturalmente del match d’andata di questa stagione con il successo per 2-1 dei piemontesi con il vantaggio di Comi all’undicesimo, il pareggio lombardo al minuto quarantuno con Salzano su rigore e infine Perrotta si veste da match-winnner e ad inizio ripresa firma il 2-1.

Mara Venier al veleno su funerali Paolo Limiti/ "C'erano pochi colleghi, vergogna!"

Tempi felici per una Pro che nelle ultime cinque ha vinto solo con l’Albinoleffe, pareggiando con la Pro Sesto e perdendo contro Vicenza, Juventus U23 e Pergolettese. Il Sangiuliano invece è riuscita ad ottenere due successi con Vicenza e Albinoleffe nelle ultime cinque uscite di campionato. (aggiornamento di Christian Attanasio)

Com’è morto Paolo Limiti e malattia/ Carlo Cinque: "Non riusciva più a comunicare e…"

SANGIULIANO CITY PRO VERCELLI VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta di Sangiuliano City Pro Vercelli sarà trasmessa da Eleven Sports, piattaforma che attraverso un abbonamento mensile o stagionale permette di gustarsi tutte le partite di Serie C, di tutte e tre i gironi.

La diretta Sangiuliano City Pro Vercelli è visibile anche in streaming video su smart tv, computer, smartphone, tablet o qualsiasi altro dispositivo elettronico supportato attraverso l’applicazione o il sito Eleven Sports.

SANGIULIANO CITY PRO VERCELLI: I GIALLOVERDI OSPITANO I PIEMONTESI

La diretta Sangiuliano City Pro Vercelli, in programma domenica 26 marzo alle ore 17:30, racconta una sfida importantissima in ottica playout. I padroni di casa stanno respirando e dopo due ko di fila hanno trovato la vittoria con l’Albinoleffe e pareggiato in casa dell’Arzignano. I piemontesi sono quindicesimi, virtualmente salvi, ma attualmente in un periodo difficile essendo reduci da due sconfitte contro Juventus U23 e Pergolettese, entrambe terminate 1-0.

Ilary Blasi al concerto dei Maneskin con il compagno Bastian/ Balli sensuali e...

In casa il Sangiuliano City ha totalizzato 23 punti in 16 partite con sette vittorie, altrettante sconfitte e due pareggi. Questo andamento ha portato i gialloverdi a raggiungere il tredicesimo posto per rendimento casalingo. La Pro Vercelli in trasferta conta un rendimento molto equilibrato: cinque successi, cinque segni X e sei partite perse con venti punti in cascina e una posizione a metà classifica per risultati fatti in esterna.

SANGIULIANO CITY PRO VERCELLI, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Sangiuliano City Pro Vercelli vedono i lombardi schierarsi col 4-3-3. In porta Grandi, difesa a quattro con Zanon, Serbout, l’ex Juventus U23 Alcibiade e Zugaro. Fusi in cabina di regia, Saggionetto mezzala destra e Morosini sul lato opposto. In attacco Cogliati e Volpicelli supporterano ai lati il centravanti Miracoli.

I piemontesi rispondono con il medesimo modulo. Tra i pali Valentini, pacchetto arretrato formato da Iezzi, Cristini, Perrotta e Rizzo. Nella zona nevralgica del campo Calvano, Laribi e Iotti cercheranno di fare punti in quel di San Giuliano Milanese con Vergara esterno destro, Rojas a sinistra e Gatto punta.











© RIPRODUZIONE RISERVATA