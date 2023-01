DIRETTA/ Sangiuliano City Trento video streaming tv: all’andata fu uno show!

DIRETTA SANGIULIANO CITY TRENTO: TESTA A TESTA

Interessante per la diretta di Sangiuliano City Trento è fare i conti anche con i precedenti. A dire il vero c’è una sola sfida da raccontare e cioè quella dell’andata di questo campionato. Si tratta dunque di un vero e proprio match inedito in casa della squadra gialloverde. Il match dello scorso 13 settembre terminò col risultato finale di 2-3 al termine di novanta minuti davvero molto combattuti. E dire che alla fine del primo tempo i padroni di casa andavano in doppio vantaggio grazie ai gol di Belcastro e Saporetti. Nei primi quindici minuti della ripresa la squadra ospite riusciva a pareggiare grazie alle reti di Fall e Farabegoli.

Al minuto 68 la squadra ospite riusciva a regalarsi tre punti grazie a una splendida giocata di Anastasia. La gara di oggi assume un peso specifico molto importante per entrambe le squadre che stanno vivendo una posizione negativa di classifica e che lottano per cercare di garantirsi la permanenza in categoria. (Matteo Fantozzi)

SANGIULIANO CITY TRENTO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sangiuliano City Trento non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno (ma la visione di gol e azioni salienti sarà comunque disponibile per gli abbonati Sky su Diretta Gol Serie C), e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Sangiuliano City Trento sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PADRONI DI CASA FAVORITI!

Sangiuliano City Trento, in diretta sabato 14 gennaio 2023 alle ore 17.30 presso lo stadio Ferruccio di Seregno, sarà una sfida valida per la 22^ giornata del campionato di Serie C. Riscossa trentina nelle ultime partite: per i gialloblu l’anno si è chiuso con una vittoria interna sulla Juventus U23 e il 2023 è iniziato con un altro successo, battendo la Pro Vercelli in trasferta: 6 punti che sono stati una vera e propria boccata d’ossigeno per la classifica del Trento.

Servirà continuità ora per uscire dalla zona play out contro un Sangiuliano City Nova che ha pareggiato in casa contro il Renate dopo la sosta: la matricola milanese resta 4 lunghezze avanti rispetto al Trento e al confine della zona play out, a 24 punti a pari merito con il Mantova. All’andata il Sangiuliano ha sorpreso il Trento in casa vincendo 2-3 al “Briamasco” ma nelle ultime 3 partite di campionato è riuscito a raccogliere solo un punto.

PROBABILI FORMAZIONI SANGIULIANO CITY TRENTO

Le probabili formazioni della diretta Sangiuliano City Trento, match che andrà in scena allo stadio Ferruccio di Seregno. Per il Sangiuliano City, Andrea Ciceri schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: D’Alterio, Zanon, Bruzzone, Alcibiade, Zugaro, Cogliati, Fusi, Pedone, Anastasia, Miracoli, Guidetti. Risponderà il Trento allenato da Bruno Tedino con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Marchegiani, Ballarini, Trainotti, Garcia Tena, Fabbri, Damian, Ferri, Cittadino, Belcastro, Saporetti, Brighenti.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE SANGIULIANO CITY TRENTO

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Sangiuliano City Trento, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie C. La vittoria del Sangiuliano City con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.05, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.30, mentre l’eventuale successo del Trento, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.50.











