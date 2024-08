DIRETTA SARAH JODOIN DI MARIA FINALE TUFFI 10 METRI STREAMING: GRANDE RISULTATO! (OLIMPIADI PARIGI 2024)

Alle ore 15:00 di martedì 6 agosto la diretta Sarah Jodoin Di Maria finale tuffi 10 metri ci farà compagnia alle Olimpiadi Parigi 2024: abbiamo un’altra atleta azzurra che potrà competere per la medaglia, diciamo subito che sarà un compito durissimo perché nei tuffi, in questo caso la piattaforma 10 metri ma in termini generali, la Cina la fa da padrona e infatti le qualificazioni ci hanno detto che Hongchan Quan, campionessa olimpica in carica, e Yuxi Chen, argento tre anni fa a Tokyo, sono imprendibili per chiunque, certo dovendo considerare che poi in gara può succedere di tutto.

Resta comunque un grande risultato il poter vedere la diretta Sarah Jodoin Di Maria finale tuffi piattaforma 10 metri, qui alle Olimpiadi Parigi 2024: l’italo-canadese era arrivata quattordicesima nelle semifinali degli ultimi Giochi ed era rimasta fuori dalla finale (così Noemi Bakti), adesso invece Sarah Jodoin Di Maria si è presa la decima posizione con un punteggio totale di 294.85, tra l’altro va notato che con quello di tre anni fa (294.00) avrebbe fatto la finale dei tuffi piattaforma 10 metri domani. Ad ogni modo, aspettando la diretta Sarah Jodoin Di Maria, andiamo a presentare questa intrigante finale per le medaglie.

SARAH JODOIN DI MARIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA DIRETTA FINALE TUFFI 10 METRI

L’appuntamento con la diretta Sarah Jodoin Di Maria finale tuffi 10 metri alle Olimpiadi Parigi 2024 sarà come di consueto sui canali della televisione di stato, che si occuperanno di questo evento magari anche passandosi la linea tra una rotazione e l’altra. Rai Due e Rai Sport i due canali da seguire, così come Eurosport e Eurosport 2 per quanto riguarda l’opzione aperta agli abbonati alla televisione satellitare.

L’alternativa della diretta streaming video, fornita da sito e app di Rai Play, è naturalmente a disposizione a pagamento su tutte le piattaforme che trasmetteranno la diretta Sarah Jodoin Di Maria e le Olimpiadi Parigi 2024, dunque Discovery Plus – la “casa” dei Giochi – DAZN, Now Tv e Tim Vision per le quali sarà appunto necessario sottoscrivere un abbonamento. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY, FINALE SARAH JODOIN DI MARIA

DIRETTA SARAH JODOIN DI MARIA FINALE TUFFI 10 METRI: SARÀ DURISSIMA

Abbiamo già detto che la diretta Sarah Jodoin Di Maria finale tuffi 10 metri è durissima per l’italo-canadese, qui alle Olimpiadi Parigi 2024: Hongchan Quan e Yuxi Chen, già medaglia d’oro nel sincro da questa piattaforma, in qualificazione hanno fatto il vuoto e sono strafavorite per replicare il risultato ottenuto a Tokyo, con la prima delle due che parte favorita ma la connazionale che per una volta vuole stare davanti. Sarà parecchio interessante la corsa al bronzo: Melissa Wu, che lo aveva vinto in Giappone, è stata solo undicesima in semifinale ma hanno deluso anche Gabriela Agundez (nona) e soprattutto Delaney Schnell, addirittura eliminata.

Chi dunque potrebbe aspirare al podio nella finale dei tuffi 10 metri? Sicuramente Andrea Spendolini, britannica, e Mi Rae Kim, nordcoreana, così come la messicana Alejandra Orozco. Sarah Jodoin Di Maria invece? Ripetiamo: è molto difficile che l’azzurra possa salire sul podio ma noi speriamo comunque in una grande gara, tra le altre cose possiamo dire che la classe 2000 è stata oro con la squadra mista agli Europei di due anni fa e, nella stessa kermesse, bronzo nel sincro (piattaforma 10 metri ovviamente) in compagnia di Eduard Timbretti Gugiu. Oggi alle Olimpiadi Parigi 2024 valuteremo…