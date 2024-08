DIRETTA FINALE TUFFI SINCRO 3 METRI UOMINI, MARSAGLIA-TOCCI CI PROVANO (OLIMPIADI PARIGI 2024)

Il fascino di una finale di sicuro emozionante, anche se con una favorita d’obbligo alle Olimpiadi Parigi 2024 e l’Italia a caccia del podio con Lorenzo Marsaglia e Giovanni Tocci sono gli ingredienti per l’appuntamento fissato alle ore 11.00 di stamattina all’Aquatics Centre con la diretta finale tuffi sincro 3 metri uomini. Come quasi sempre in questo sport, la Cina con Daoyi Long e Zongyuan Wang salvo clamorosi colpi di scena si dovrebbe aggiudicare l’oro, ma la coppia azzurra ha speranze nella molto più incerta lotta per il podio.

Come già nella medesima gara al femminile, la diretta finale tuffi sincro 3 metri vede al via otto Nazionali, tra cui la Francia come Paese organizzatore, per una finale secca, quindi possiamo dire che già avere ottenuto la qualificazione sia stato un risultato straordinario. L’esecuzione singola e il sincronismo tra i tuffatori compagni di squadra sono determinanti nel punteggio che i giudici assegnano a ogni tuffo, la somma naturalmente incide sulla classifica finale. Lorenzo Marsaglia e Giovanni Tocci se la possono giocare, sarà un bel mattino con la diretta finale tuffi sincro 3 metri donne.

FINALE TUFFI SINCRO 3 METRI UOMINI DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE

La diretta tv della finale tuffi sincro 3 metri dovrebbe essere garantita da Rai Due, essendo l’evento clou del mattino del venerdì alle Olimpiadi Parigi 2024, eventualmente ci sarà spazio anche su Rai Sport e certamente in diretta streaming video tramite sito o app di Rai Play. In alternativa, per gli abbonati ci saranno anche i canali di Eurosport e la piattaforma di Discovery Plus. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO FINALE TUFFI SINCRO 3 METRI RAI PLAY

DIRETTA FINALE TUFFI SINCRO 3 METRI UOMINI: IL PUNTO SU MARSAGLIA-TOCCI

Dobbiamo ribadire che la diretta finale tuffi sincro 3 metri uomini vede favorita d’obbligo la Cina, questo è un “problema” per i tuffi, perché il monopolio praticamente totale di una singola nazione non fa evidentemente bene a questo sport e all’interesse globale. Vogliamo però adesso parlare delle possibilità di Lorenzo Marsaglia e Giovanni Tocci, che proveranno ad imitare al maschile Tania Cagnotto e Francesca Dallapé, argento in coppia a Rio de Janeiro 2016, mentre parlando di uomini si deve tornare indietro di decenni per i nostri podi (e non c’erano ancora le gare sincro).

L’acuto più significativo della coppia azzurra è davvero recente perché Marsaglia e Tocci furono medaglia d’argento dietro solamente alla Cina appena pochi mesi fa, cioè ai Mondiali Doha 2024, edizione un po’ anomala ma che comunque vedeva in gara i cinesi, di conseguenza gli azzurri furono comunque i migliori del resto del mondo. Ecco perché possiamo sognare in grande grazie alla diretta finale tuffi sincro 3 metri uomini, almeno il podio è possibile e poi chissà…