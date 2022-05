Diretta Sassari Brescia/ Streaming video Rai: serie ancora aperta? (gara-3 playoff)

DIRETTA SASSARI BRESCIA: LA SERIE PROSEGUE?

Sassari Brescia, partita diretta dagli arbitri Manuel Mazzoni, Alessandro Vicino e Valerio Grigioni, va in scena alle ore 20:45 di venerdì 20 maggio: siamo al PalaSerradimigni, per gara-3 dei quarti playoff nel campionato di basket Serie A1 2021-2022. Potremmo dire che questa sia la serie più equilibrata, almeno sulla carta: vero che la Leonessa ha disputato una regular season straordinaria e certamente superiore a quella di Sassari, ma quando arriva l’aria di playoff il Banco di Sardegna è in grado di trasformarsi e lo ha anche dimostrato negli episodi del PalaLeonessa.

Ora, davanti al pubblico di casa, la squadra di Piero Bucchi vuole provare a mettere in crisi le certezze di Alessandro Magro, che non sono poche; Brescia può schierare l’ultimo MVP di campionato e Amedeo Della Valle nella prima apparizione dopo aver ricevuto il premio ha infilato 30 punti con un primo tempo pazzesco, dunque il tema sarà quello di provare ad arginarlo. Nella diretta di Sassari Brescia vedremo se sarà possibile per la Dinamo, intanto noi possiamo fare una breve analisi dei temi principali che sono legati alla partita.

DIRETTA SASSARI BRESCIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sassari Brescia sarà trasmessa su Rai Sport + e Rai Sport, che trovate ai canali 57 e 58 del vostro televisore: sarà dunque un appuntamento in chiaro per tutti, con la possibilità di seguire il match in mobilità tramite il sito o l’app di Rai Play. La partita dei playoff verrà fornita anche da Discovery Plus, come tutte le altre: broadcaster ufficiale della Lega, richiede un abbonamento per la visione in diretta streaming video. Infine va ricordato che su www.legabasket.it, il portale della Lega, troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore del match aggiornato in tempo reale. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

Si gioca tra poco la diretta di Sassari Brescia, una partita che certamente sarà entusiasmante: tutt’altro che scontata, potrebbe invece regalarci il prolungamento di una serie che è certamente iniziata con la Germani favorita per quanto mostrato nell’arco della stagione, ma che il Banco di Sardegna ha approcciato nel modo giusto. Da una parte troviamo una Brescia che per roster, soprattutto dopo l’addizione di John Brown (che ha aperto l’anno giocando in Eurolega in una squadra da playoff) è francamente superiore a quelli che sono i comunque buoni valori della Dinamo.

Dall’altra però Sassari può schierare giocatori che nel momento del bisogno dimenticano di avere un’età in cui parecchi sarebbero da tempo sul divano, e il riferimento è naturalmente a un David Logan capace di tenere in piedi la baracca anche da solo. Alla fine la superiorità della Leonessa potrebbe comunque emergere e sarà giusto così, ma non saremmo stupiti – del resto in epoca recente è già successo – se in semifinale alla fine ci andasse Sassari, una squadra che quando è in una condizione da dentro o fuori riesce a tirare fuori quel quid in più per superare gli ostacoli.











