DIRETTA/ Sassari Milano (risultato 0-0) video streaming tv: palla a due, via! (basket A1, 3 dicembre 2023)

Ci siamo, la diretta di Sassari Milano sta per cominciare. Escludendo la stagione 2019-2020, in cui era quarta con un record di 14-7 nel momento dello stop per il Covid, l’ultima volta in cui l’Olimpia non ha chiuso ai primi due posti della classifica di regular season risale a ben 11 anni fa: nel 2012-2013 l’allenatore di Milano era Sergio Scariolo, la squadra era ancora nel periodo di digiuno da scudetto (dal 1996) pur essendo già tornata in finale (anche con Piero Bucchi, oggi grande ex) ma quell’anno era entrata in una spirale di risultati negativi e aveva chiuso al quarto posto, con un record di 19 vittorie e 11 sconfitte, alle spalle di Varese, la stessa Sassari e Roma.

Nel primo turno dei playoff aveva incrociato Siena, reduce da 6 scudetti consecutivi: aveva vinto le prime due gare al Mediolanum Forum ma perso gara-3 e gara-4 al PalaEstra, poi nel momento della verità era caduta nel quinto e decisivo episodio della serie. Sarebbe stato Luca Banchi l’anno seguente a timbrare la rivincita sulla Mens Sana, ma questa Olimpia in mano a Ettore Messina rischia davvero di uscire dalla Top 2 dopo tempo immemore: i conti si faranno ai playoff ma occorre comunque alzare la testa, ora mettiamoci comodi e lasciamo che a parlare sia il parquet del PalaSerradimigni perché finalmente la palla a due di Sassari Milano sta per alzarsi! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA SASSARI MILANO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sassari Milano viene trasmessa su Eurosport 2, quindi un appuntamento per gli abbonati alla televisione satellitare (numero 211 del decoder di Sky); va però ricordato che c’è un altro modo per assistere a questa sfida, ed è quello di sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma DAZN che garantisce l’intera programmazione del campionato di Serie A1 in diretta streaming video. Infine bisogna ricordare che sul sito ufficiale della Lega, all’indirizzo www.legabasket.it, sono consultabili tutte le informazioni utili sul match, come il tabellino play-by-play e il boxscore statistico aggiornato in tempo reale.

SASSARI MILANO: OLIMPIA PER LE RISPOSTE!

Sassari Milano, partita diretta dagli arbitri Beniamino Manuel Attard, Carmelo Lo Guzzo e Martino Galasso, si gioca alle ore 12:00 di domenica 3 dicembre: lunch match nella decima giornata del campionato di Serie A1 2023-2024, e impegno nel quale soprattutto l’Olimpia è chiamata a fornire risposte importanti. Milano infatti si può considerare in crisi: ha ancora un record positivo, ma 5-4 non è sicuramente il passo che ci si aspetterebbe da una squadra di questo tenore e soprattutto domenica scorsa è anche arrivata la sconfitta casalinga contro Pistoia.

Sassari invece ha rialzato la testa, battendo Scafati su questo parquet: una vittoria preziosa per tenersi a distanza dalle posizioni calde di classifica, ma anche il Banco di Sardegna è sicuramente sotto il par delle sue possibilità e dunque avrà bisogno di una prestazione convincente che possa riportarla a guardare concretamente la corsa ai playoff. Aspettando adesso che la diretta di Sassari Milano prenda il via, proviamo ad addentrarci ancor più nei meandri di questa interessante e molto delicata partita del PalaSerradimigni.

DIRETTA SASSARI MILANO: SITUAZIONE E CONTESTO

La diretta di Sassari Milano è innanzitutto una classica, una partita che qualche anno fa, quando la Dinamo era allenata da Meo Sacchetti, era diventata una rivalità sentitissima e che aveva caratterizzato un periodo importante per il basket italiano. Oggi il contesto è diverso: in panchina per Sassari c’è un ex come Piero Bucchi che però deve appunto guardare in casa propria, perché il Banco di Sardegna è partito con il freno a mano tirato e rischia di mancare i playoff, un obiettivo che sin dall’arrivo in Serie A1 la società ha sempre considerato minimo, visto anche il passo nelle varie stagioni.

Milano, come sempre, va giudicata una volta che si arriverà in primavera: è davvero difficile pensare che questa squadra possa rimanere fuori dalla post season, l’Olimpia è sempre in grado di aumentare il suo livello di gioco ma è anche vero che in questo inizio di stagione si sta vedendo qualche falla di troppo, e spesso e volentieri una corazzata indietro in classifica può essere preda di dubbi e incertezze che le impediscano di giocare secondo il proprio status. La trasferta del PalaSerradimigni è dunque complicata anche per questo, vedremo cosa succederà…











