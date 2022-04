DIRETTA SASSARI MILANO/ Video streaming tv: le dichiarazioni di Piero Bucchi

DIRETTA SASSARI MILANO: PARLA BUCCHI

Mentre aspettiamo la diretta di Sassari Milano, facciamo un passo indietro a settimana scorsa e alla preziosa vittoria che il Banco di Sardegna Sassari aveva colto al PalaSerradimigni contro la Fortitudo Bologna. In conferenza stampa, coach Piero Bucchi aveva commentato con queste parole la vittoria della sua Dinamo: “Ovviamente è chiaro che abbiamo vinto la partita in difesa, concedendo 25 punti nel secondo tempo alla Fortitudo contro i 54 punti del primo, abbiamo avuto una reazione importante e capito cosa serve per vincere questo tipo di partite.

Diretta/ Milano Monaco (risultato finale 63-72): l'Olimpia resta sotto

Robinson continuerà a conoscere Bilan, con Gentile siamo andati meglio per innescarlo ma erano in campo insieme, Miro è stato anche molto generoso e ce l’ha messa tutta per aiutarci, ripeto sono felice per quello che abbiamo dimostrato di poter fare in difesa nel momento più importante. Kruslin ha fatto una grande partita in questo senso, ma devo fare i complimenti a tutti per il 2° tempo che abbiamo prodotto. Per quanto riguarda Burnell è stata una scelta tecnica dettata dal loro quintetto molto basso”. Oggi ci sarà il duro esame Milano: Sassari saprà superarlo? (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Diretta/ Olimpia Milano Bayern Monaco (risultato finale 84-77): bel successo al Forum

DIRETTA SASSARI MILANO STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Sassari Milano sarà disponibile per gli abbonati su Eurosport 2, inoltre sarà come sempre possibile seguire questa partita – come tutte quelle della Serie A di basket – tramite la diretta streaming video che sarà garantita dalla piattaforma Discovery +, vera “casa” della pallacanestro italiana anche se pure in questo caso a pagamento.

SASSARI MILANO: L’OLIMPIA NON PUÒ PERDERE UN COLPO

Sassari Milano, in diretta dal PalaSerradimigni della città sarda alle ore 17.00 di questo pomeriggio, domenica 3 aprile 2022, sarà una partita di cartello nel programma della venticinquesima giornata della Serie A di basket. Il recente passato ci richiama sfide ancora più affascinanti, ma la diretta di Sassari Milano sarà importante sia nella corsa dei sardi verso un posto ai playoff, che con 22 punti non è di certo al sicuro per il Banco di Sardegna, sia per la volata dell’Olimpia Milano con i grandi rivali della Virtus Bologna a caccia del primo posto in classifica, partendo dai 38 punti per ora all’attivo della Armani Exchange.

Diretta/ Sassari Fortitudo Bologna (risultato finale 85-79): successo in rimonta!

Domenica scorsa c’era stata una vittoria molto importante per l’obiettivo finale della Dinamo Sassari, che si era imposta per 85-79 contro la Fortitudo Bologna, mentre il giorno prima Milano aveva ottenuto la vittoria (95-77) nel sempre prestigioso derby lombardo contro Varese, fondamentale per reagire subito alla sconfitta contro Brescia nella giornata precedente. L’Olimpia parte sulla carta favorita, ma cosa succederà in Sassari Milano?

DIRETTA SASSARI MILANO: RISULTATI E CONTESTO

Abbiamo quindi già evidenziato l’importanza della diretta di Sassari Milano per il raggiungimento dei rispettivi obiettivi in stagione regolare. Il Banco di Sardegna domenica scorsa era stato capace di vincere 85-79 contro la Fortitudo Bologna recuperando da -12 in meno di metà partita, dopo una prima parte dunque assai sofferta per gli uomini di coach Bucchi, che infine sono riusciti a vincere grazie a una ottima prestazione corale, ben descritta dai cinque uomini in doppia cifra per Sassari.

Milano invece aveva giocato al sabato e per l’Olimpia c’era stata la bella vittoria per 95-77 nel derby contro Varese, che di fatto è stato nelle mani dell’Armani Exchange di coach Ettore Messina fin dalle prime battute di gioco, come indica in modo eloquente il parziale di 20-6 al termine del primo quarto. Milano poi ha ulteriormente allungato nei successivi due quarti e solo nel finale Varese ha limitato le proporzioni di una sconfitta che poteva essere umiliante per la Openjobmetis. Milano aveva dato buono spazio anche agli italiani, ricordiamo in particolare i 12 punti all’attivo di Tommaso Baldasso otto giorni fa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA