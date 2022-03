Diretta Milano Varese/ Streaming video tv: gran derby al Mediolanum Forum (basket A1)

DIRETTA MILANO VARESE: GRANDE FASCINO NEL DERBY!

Milano Varese sarà diretta dagli arbitri Baldini, Bartoli e Vita e, presso il Mediolanum Forum di Assago, si gioca alle ore 18:15 di sabato 26 marzo: è la partita che apre il programma della 24^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2021-2022, e non poteva esserci avvio migliore visto che stiamo parlando dello storico derby lombardo tra le due società più gloriose di casa nostra. Entrambe sono reduci da una sconfitta: l’Olimpia ha perso contro la caldissima Brescia ed è stata agganciata al primo posto dalla Virtus Bologna, e si presenta a questo match avendo anche disputato due gare ravvicinate in Eurolega.

La Openjobmetis invece ha al momento esaurito la sua grande striscia cadendo in casa contro Pesaro, in una partita che ha giocato con un roster privo di alcuni elementi chiave. Se Milano insegue ovviamente la vittoria in regular season e in termini più ampi vuole vincere tutto in stagione, Varese cerca la qualificazione ai playoff che manca da 4 anni e sa di averla alla portata, ma prima deve pensare a salvarsi; vedremo quindi quello che succederà tra poche ore nella diretta di Milano Varese, mentre aspettiamo che la partita si giochi proviamo a fare qualche valutazione che anticipi il pomeriggio del Mediolanum Forum.

DIRETTA MILANO VARESE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE A1

La diretta tv di Milano Varese sarà trasmessa su Eurosport 2, di conseguenza avremo un appuntamento riservato agli abbonati della televisione satellitare che troveranno questo canale al numero 211 del loro decoder. L’alternativa riguarda ovviamente la piattaforma Discovery Plus, che per questa stagione è il broadcaster della Lega Basket: tutte le gare saranno fornite in diretta streaming video a chi avrà sottoscritto un abbonamento, infine possiamo ricordare che sul sito ufficiale della Lega, su www.legabasket.it, troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

DIRETTA MILANO VARESE: RISULTATI E CONTESTO

È vicino il momento della diretta di Milano Varese: può sorridere Ettore Messina, che dopo qualche mese ha finalmente ritrovato Shavon Shields e ora si lancia verso il momento decisivo della stagione, ovvero la chiusura delle regular season di Serie A1 ed Eurolega per andare a scoprire quali saranno le avversarie con cui inizierà la corsa nei playoff. L’Olimpia ha giocato tantissimo, un tema comune quando si partecipa alle coppe europee e in particolare a quella principale, ma d’altro canto è chiaro che la società abbia costruito un roster che possa portare avanti questo doppio impegno con qualità e risultati, come infatti il campo ci sta dicendo. Ora per Milano arriva il sempre sentito derby.

Da tempo il piatto della bilancia della grande sfida pende dalla parte dell’Olimpia, ma anche in queste condizioni Varese ha saputo strappare nel corso degli anni qualche vittoria di prestigio (per esempio l’anno scorso, proprio al Forum) e, soprattutto, con l’avvento di Johan Roijakkers è diventata una squadra consapevole dei suoi mezzi e temibile per chiunque. Bisognerà valutare se la sconfitta interna di domenica scorsa abbia in qualche modo spento la fiammella dell’entusiasmo o sia solo un incidente di percorso, di fatto perdere al Mediolanum Forum non farebbe suonare campanelli d’allarme (al netto di come arriverebbe un’eventuale sconfitta) ma è chiaro che poi la Openjobmetis dovrà tornare in corsa perché i playoff sono alla portata, ma anche la retrocessione potrebbe restare un tema concreto per qualche settimana.











