Diretta Sassari Trieste/ Streaming video tv: Cavina sulla graticola? (basket A1)

DIRETTA SASSARI TRIESTE: UN ESAME PER LA DINAMO

Sassari Trieste sarà diretta dagli arbitri Manuel Mazzoni, Martino Galasso e Andrea Valzani:si gioca alle ore 20:30 di sabato 6 novembre, ed è uno degli anticipi nella 7^ giornata di basket Serie A1 2021-2022. La Dinamo, secondo il calendario alternato, non ha giocato in Champions League e allora ha potuto preparare al meglio una partita delicatissima: la squadra arriva dall’imbarcata di Milano, una sconfitta che naturalmente poteva essere messa in conto ma sulla quale Demis Cavina ha avuto molto da ridire per l’atteggiamento di alcuni singoli, e che ha portato gli isolani a un 3-3 di record in classifica.

Troviamo Trieste con una vittoria in più: l’Allianz infatti si sta confermando squadra solida come aveva già mostrato lo scorso anno, nel turno precedente ha battuto Napoli in volata e si è assestata nel gruppo delle terze, insieme a squadre che lottano per altri obiettivi. Finchè dura Franco Ciani se la gode, e non è detto che non possa essere questo il reale orizzonte; ora vedremo come andranno le cose nella diretta di Sassari Trieste, ma aspettandone la palla a due possiamo fare qualche valutazione sui temi principali della partita.

DIRETTA SASSARI TRIESTE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sassari Trieste non viene trasmessa sui canali della nostra televisione, non essendo una di quelle per cui è prevista la copertura in questo turno di campionato. Sappiamo comunque che da quest’anno il broadcaster ufficiale della Serie A1 è Discovery Plus: potrete allora seguire tutte le partite in diretta streaming video (naturalmente dovrete essere abbonati al servizio) mentre sul sito www.legabasket.it troverete come al solito il tabellino play-bv-play e il boxscore statistico aggiornato in tempo reale.

DIRETTA SASSARI TRIESTE: RISULTATI E CONTESTO

Sassari Trieste ci aspetta, e potrebbe essere una partita intensa e importante, soprattutto per il Banco di Sardegna. Certo non bisogna sottovalutare come per l’Allianz possa risultare un banco di prova davvero prezioso, perché una vittoria al PalaSerradimigni lancerebbe ancora più in alto una squadra che a quel punto sarebbe del tutto consapevole della possibilità di giocare i playoff; dall’altro lato però bisogna osservare la situazione della Dinamo, perché i sardi in questo momento non sono ancora riusciti a dare continuità alle loro prestazioni.

Soprattutto, come abbiamo già accennato e come diremo poi, Cavina dopo la sconfitta di Milano ha pubblicamente bacchettato alcuni dei suoi giocatori, tra l’altro due che sarebbero anche fondamentali per il buon esito della stagione; da un certo punto di vista insomma il futuro rimane nebuloso e tutto da scrivere, ma una vittoria questa sera contro Trieste potrebbe comunque indirizzare in un altro modo la stagione del Banco di Sardegna Sassari.



