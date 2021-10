Diretta Trieste Napoli/ Streaming video tv: sorpresa all’Allianz Dome? (basket A1)

DIRETTA TRIESTE NAPOLI: ATTENZIONE ALLA NEOPROMOSSA!

Trieste Napoli viene diretta dagli arbitri Michele Rossi, Gianluca Capotorto e Marco Pierantozzi: alle ore 20:30 l’Allianz Dome ospita la partita valida per la 6^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2021-2022. È sicuramente una bella occasione per l’Allianz, che può giocare in casa per la seconda volta consecutiva: domenica scorsa la squadra di Franco Ciani ha demolito Tortona e si è così lanciata all’inseguimento delle prime della classe, confermando un solido avvio di stagione e il proposito di tornare a disputare i playoff.

Gli alabardati dovranno tuttavia fare molta attenzione alla GeVi, che si sta rivelando un osso duro: infatti la neopromossa partenopea, dopo aver battuto Treviso, ha incredibilmente superato la Virtus Bologna (che non aveva mai perso in stagione) e dunque ha messo in cascina due vittorie fondamentali per la salvezza. Sarà molto interessante scoprire quello che succederà nella diretta di Trieste Napoli; aspettando che la partita si giochi, proviamo a tracciare alcuni dei temi principali che riguardano le due squadre.

DIRETTA TRIESTE NAPOLI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Trieste Napoli non sarà una di quelle che per questa 6^ giornata di Serie A1 vengono trasmesse sui canali della nostra televisione. L’alternativa per tutti gli appassionati è da questa stagione Discovery +: diventato il broadcaster ufficiale del massimo campionato di basket, ne fornisce tutte le partite (previo abbonamento al servizio) e si tratterà dunque di una visione in diretta streaming video, mentre sul sito www.legabasket.it troverete come di consueto le informazioni utili sul match, soprattutto il tabellino play-by-play e le statistiche aggiornate in tempo reale.

DIRETTA TRIESTE NAPOLI: RISULTATI E CONTESTO

Questa Trieste Napoli potrebbe allora essere una partita intrigante, perché le due squadre stanno facendo bene. Partono ovviamente da contesti diversi, ma nemmeno troppo: anche l’Allianz è tornata in Serie A1 dopo un periodo complicato tra fallimenti e difficoltà economiche, solo che lo ha fatto già qualche anno fa e ora ha già maturato una bella esperienza nel massimo campionato, raggiugendo due volte i playoff e piazzando nel mezzo una stagione a basso profilo che, fortunatamente (si fa ovviamente per dire) per le vicende sportive si è interrotta a causa della pandemia.

La GeVi Napoli questo percorso lo ha appena iniziato, con la promozione che risale a pochi mesi fa: il roster come abbiamo detto vanta la presenza di veterani che sono avvezzi a queste battaglie, ha preso le misure in Supercoppa e poi in campionato ha iniziato non troppo bene, ma riuscendo poi a cogliere le due vittorie di cui parlavamo e far capire a tutti che questa stagione non prevede squadre materasso che resteranno indietro troppo facilmente, dunque Trieste dovrà sicuramente sudarsi la vittoria all’Allianz Dome perché questa Napoli ha dimostrato di poter fare sul serio…



