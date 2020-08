Diretta Sassari Venezia/ Streaming video e tv: ultimo match per il City of Cagliari

Sassari Venezia, in diretta dal PalaPirastu, è la partita di basket in programma oggi, sabato 22 agosto 2020, quale terzo e ultimo appuntamento del torneo amichevole City of Cagliari: palla a due previsto per le ore 20.30. Dunque eccoci all’ultima tappa di questo triangolare con le big della prossima stagione della Serie A1 di basket: con la diretta tra Sassari e Venezia dunque si stilerà la classifica finale della manifestazione, la prima nel post lockdown per il basket di grande livello sul suolo italiano, e potremo incoronare il re dell’estate della palla a spicchi. Ma più che ancora scoprire chi avrà vinto questa bollente edizione del City of Cagliari, siamo ancor più ,impazienti di ammirare i nostri beniamini mettersi alla prova in quello che è certo il banco di prova estivo fondamentale in vista dei primi appuntamenti ufficiali della stagione 2020-21. A cui davvero non vediamo l’ora di dare la parola: anche il basket come tanti altri sport si è dovuto arrendere allo scoppio della pandemia da coronavirus e anzi tempo ha dovuto terminare il campionato nazionale di Serie A1 come anche le competizioni europee. Da un giorno all’altro dunque anche Sassari e Venezia sono rimaste a becco asciutto. Ma per fortuna il momento di riscattarsi è ben vicino, visto che solo la settimana prossima daremo il via alla Supercoppa: meglio dunque prepararsi al meglio a tale evento, e dare il massimo già con la diretta Sassari e Venezia di questa sera, un’amichevole di gran lusso.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sassari Venezia non sarà disponibile sui canali della nostra televisione, ma gli appassionati potranno comunque riferirsi a Dinamo Tv: l’emittente ufficiale del Banco di Sardegna fornisce tutte le partite del City of Cagliari 2020 in diretta streaming video, dunque per accedere alle immagini dovrete sintonizzarvi su di essa utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone.

DIRETTA SASSARI VENEZIA: IL CONTESTO

Come detto prima, siamo davvero impazienti di dare la parola al campo per la diretta tra Sassari e Venezia, ultima tappa del City of Cagliari 2020, ma soprattutto occasione preziosissima per le formazioni di De Raffaele e Pozzecco per mettere a punto il proprio roster fin vista del primo impegno ufficiale, la Supercoppa, con cui si romperà finalmente un lungo digiuno, che dura ormai dal mese di marzo scorso. Anche perchè siamo ben sicuri che, pur trattandosi si un’amichevole qui stasera al PalaPirastu sarà vero spettacolo. Non scordiamo infatti che oggi saranno in campo due delle più grandi protagoniste del campionato italiano delle ultime stagioni, che si sono contese anche grandi trofei: dallo scudetto della serie A1 2018-2019 andato poi alla Reyer, fino alla Supercoppa 2019 che vide invece il successo della Dinamo, al suo secondo trofeo nella storia di questa competizione. E che pure saranno questa sera in campo vantando un ottimo stato di forma, nonostante un lungo stop: lo abbiamo visto già giovedì con l’eccezionale prova dei sardi di Pozzecco contro l’Olimpia Milano (che ha vinto per un soffio), come anche solo ieri, con la Reyer che ha battagliato contro il poster pieno di stelle di Coach Messina. Sarà dunque questa una partita veramente imperdibile: parola al campo!

