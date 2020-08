Diretta Sassari Milano/ Streaming video tv: esordio al City of Cagliari 2020 (basket)

Sassari Milano, in diretta dal PalaPirastu, è la partita inaugurale del City of Cagliari 2020 e va in scena alle ore 20:30 di giovedì 20 agosto: ancora una volta, nonostante la pandemia da Coronavirus e le misure restrittive ancora in atto, la Dinamo non ha rinunciato a organizzare questo torneo giunto ormai alla sua decima edizione. Per l’occasione ci sarà qualche modifica: non più un quadrangolare ma solo tre squadre coinvolte, la terza sarà la Reyer Venezia che farà il suo esordio domani sera. Assenza di pubblico, ma un appuntamento davvero interessante che vede coinvolte tre delle migliori squadre della nostra pallacanestro, in attesa di dare il via alla nuovissima Supercoppa e che si decida se e in che modo la Serie A1 potrà riaprire i battenti. Intanto sarà già interessantissimo assistere alla diretta di Sassari Milano, due squadre che in epoca recente hanno dato vita a una rivalità niente male e segnata da grandi episodi; vedremo come andranno le cose sul parquet del PalaPirastu, intanto possiamo presentare alcuni dei temi principali legati a questa partita.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sassari Milano non sarà disponibile, ma il Banco di Sardegna ha già annunciato che le partite del City of Cagliari saranno trasmesse sul proprio canale: dunque tutti gli appassionati di basket avranno a disposizione il servizio di diretta streaming video su Dinamo Tv, e per accedere alle immagini sarà necessario dotarsi di apparecchi mobili quali PC, tablet e smartphone.

DIRETTA SASSARI MILANO: SITUAZIONE E CONTESTO

Sassari Milano sarà anche Gianmarco Pozzecco contro Ettore Messina: un duello, quello tra i due allenatori, che stava per saltare quando l’istrionico tecnico della Dinamo aveva dato l’addio alla panchina. Alla fine la frattura con il presidente Sardara si è ricomposta: il Poz è nuovamente al suo posto, nell’anno in corso ha perso la possibilità di giocarsi lo scudetto (sfiorato invece nel 2019, come ricordiamo) e avrà tra le mani un roster rinnovato, che ha mantenuto alcune certezze del passato ma ha anche voluto cambiare marcia. La rivoluzione l’ha fatta invece l’Olimpia Milano, e non è una novità: a dirla tutta i meneghini hanno comunque confermato elementi cardine ma hanno deciso di puntare sul rinnovamento firmando pezzi da novanta, con la consueta Eurolega che sarà il principale obiettivo. Per questo motivo sono arrivati Kyle Hines, datato ma ancora del tutto efficace, e Kevin Punter già visto alla Virtus Bologna; e soprattutto quel Gigi Datome che veniva inseguito da tempo e che finalmente è tornato in Italia dopo le cinque stagioni spese nel Fenerbahçe, nelle quali si è tolto lo sfizio di vincere in Europa e di diventare un giocatore più completo. Sulla carta per lo scudetto non ci sarebbe storia, ma a Milano sanno bene che avere un roster di fenomeni non equivale a mettere i trofei in bacheca: intanto, assistiamo all’esordio stagionale dell’Olimpia nel City of Cagliari 2020.

© RIPRODUZIONE RISERVATA