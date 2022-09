Diretta Sassari Virtus Bologna/ Streaming video tv: la finale di Supercoppa! (basket)

DIRETTA SASSARI VIRTUS BOLOGNA: PER IL TITOLO!

Sassari Virtus Bologna, che sarà diretta dagli arbitri Manuel Mazzoni, Lorenzo Baldini e Denny Borgioni, si gioca alle ore 20:45 di giovedì 29 settembre: al PalaLeonessa va in scena la finale di Supercoppa 2022 di basket, dunque sarà assegnato il primo trofeo della stagione e in campo troviamo due società a loro modo storiche (sia pure con un vissuto diverso) che questo titolo lo hanno già messo in bacheca in passato. La Virtus Bologna è peraltro campione in carica, di conseguenza andrà a caccia di un bis che nessuno timbra da quattro anni: in semifinale ha battuto Milano con una gara dal bassissimo punteggio, chiusa all’overtime.

Dall’altra parte troviamo invece la Dinamo Sassari, campionessa per due volte: il Banco di Sardegna continua a stupire, forse sono finiti i tempi in cui era una corazzata che lottava per gli scudetti ma il successo in rimonta su Tortona ci ha detto che gli isolani sono pronti a una stagione di altissimo livello. Per il momento dobbiamo metterci nell’attesa della diretta di Sassari Virtus Bologna; scopriremo tra poche ore chi sarà a vincere la Supercoppa 2022 di basket, adesso possiamo fare qualche rapida valutazione circa i temi principali che emergeranno dalla finale del PalaLeonessa di Brescia, dove è quasi tutto pronto.

SASSARI VIRTUS BOLOGNA DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Sono tanti gli appuntamenti per la diretta tv di Sassari Virtus Bologna. La finale di Supercoppa 2022 sarà infatti trasmessa in chiaro su DMAX, canale al numero 52 del televisore con cui è stato trovato l’accordo anche per l’imminente campionato; inoltre andrà in onda su Eurosport 2, e qui l’appuntamento sarà riservato ai soli abbonati alla televisione satellitare. In alternativa ci sarà la possibilità di seguire la partita in diretta streaming video su Eleven Sports, il portale al quale è possibile abbonarsi o che mette a disposizione il servizio on demand.

DIRETTA SASSARI VIRTUS BOLOGNA: RISULTATI E CONTESTO

Eccoci allora a Sassari Virtus Bologna, che per una finale di Supercoppa è un inedito: come detto queste due squadre hanno già sollevato il trofeo in passato, e le V nere avranno l’occasione di fare doppietta rendendo ancor più spettacolare questo periodo recente, nel quale hanno anche vinto lo scudetto (2021) e la Eurocup (2022) tornando finalmente in Eurolega. L’esordio nella principale competizione europea arriverà a breve, nel frattempo Sergio Scariolo (tornato in Italia dopo la straordinaria vittoria degli Europei con la Spagna) non si è nascosto e ha chiarito immediatamente come il principale obiettivo della società sia quello di arrivare ai playoff appunto di Eurolega.

Ovviamente, lungo la strada sarà possibile raccogliere qualche trofeo. Sassari ha poco da perdere: l'anno scorso con Piero Bucchi, subentrato al posto dell'esonerato Demis Cavina, la Dinamo ha avuto un'impennata nei risultati e si è qualificata ai playoff, poi ha eliminato una Brescia che era nettamente favorita e grazie alla semifinale conquistata ha potuto arrivare a giocare la Supercoppa. Sarebbe davvero incredibile se questo percorso dovesse portare al titolo; tra poco scopriremo tutto, ancora qualche ora prima che si alzi la palla a due sulla diretta di Sassari Virtus Bologna che ci fornirà il nome della vincitrice della supercoppa 2022 di basket…











