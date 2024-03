DIRETTA/ Sassari Virtus Bologna (risultato 0-0) video streaming tv: palla a due, si gioca! (3 marzo 2024)

DIRETTA SASSARI VIRTUS BOLOGNA (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

La diretta di Sassari Virtus Bologna sta davvero per farci compagnia. Le due squadre, almeno virtualmente, avrebbero potuto incrociarsi in una finale scudetto nelle ultime due stagioni ma a raggiungere l’ultimo atto è stata sempre e solo la Segafredo, in una Final Four (non propriamente tale, ovviamente) identica tra 2022 e 2023, perché la Virtus Bologna per due volte ha fatto fuori Tortona mentre il Banco di Sardegna è caduto in entrambe le occasioni contro Milano, la squadra che invece aveva eliminato in semifinale nel 2015 e nel 2019 per andare a prendersi le due finali scudetto disputate nella sua storia. Oggi i rapporti di forza sono abbastanza cambiati, ma come già visto non a sufficienza per le V nere, che in Coppa Italia sono andate incontro all’ennesima delusione.

Il trofeo resta stregato negli ultimi 22 anni per la Virtus Bologna, che a prescindere da posizione di classifica e condizione con le quali ci arriva non riesce a mettere le mani sul titolo. Nemmeno Luca Banchi ha saputo spezzare questa maledizione; diciamo che se dovesse arrivare lo scudetto, accompagnato magari dalla Final Four di Eurolega, la delusione della Coppa Italia sarebbe assorbita, in caso contrario sarà l’ennesima occasione persa anche se non sempre si può vincere. Adesso però mettiamoci comodi e stiamo a vedere cosa ci dirà il parquet del PalaSerradimigni, perché finalmente ci siamo: la palla a due di Sassari Virtus Bologna sta per alzarsi! (agg. di Claudio Franceschini)

SASSARI VIRTUS BOLOGNA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sassari Virtus Bologna sarà trasmessa su Eurosport 2, di conseguenza sarà un appuntamento riservato ai possessori di un abbonamento alla televisione satellitare: il canale è il numero 211 del decoder di Sky Sport. Va poi ricordato che tutte le partite del campionato di basket Serie A1 sono fornite dalla piattaforma DAZN, e anche in questo caso sarà necessario aver sottoscritto un abbonamento per la visione in diretta streaming video. Inoltre sul sito ufficiale della Lega, all’indirizzo www.legabasket.it, troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

SASSARI VIRTUS BOLOGNA: SFIDA DI LUSSO!

Sassari Virtus Bologna è in diretta dal PalaSerradimigni, alle ore 12:00 di domenica 3 marzo: si gioca per la 21^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2023-2024, si torna dunque a parlare di questo torneo dopo le due settimane di sosta che hanno riguardato la Coppa Italia e le qualificazioni agli Europei. A proposito di Final Eight, ancora una volta la Virtus Bologna ha fatto i conti con la maledizione del terzo millennio: stavolta non è arrivata nemmeno la finale, anzi la corsa si è interrotta subito con l’inattesa sconfitta contro Reggio Emilia, dunque obiettivo sfumato per le V nere a Torino.

Sassari in Coppa Italia non c’era, e deve rimettersi in corsa innanzitutto per blindare una salvezza tutt’altro che certa: prima della sosta infatti il Banco di Sardegna ha perso a Casale Monferrato e anche piuttosto nettamente, continua il periodo di assestamento di coach Nenad Markovic che dovrà trovare abbastanza presto la quadratura del cerchio, ma ha potuto preparare la diretta di Sassari Virtus Bologna con un po’ di calma. Ora sarà interessante scoprire quello che succederà sul parquet del PalaSerradimigni tra qualche ora…

DIRETTA SASSARI VIRTUS BOLOGNA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Sassari Virtus Bologna sarà dunque una partita molto intrigante: potremmo anche presentarla come sfida di lusso, anche se è passato qualche anno da quando Dinamo e Segafredo facevano parte delle quattro sorelle che idealmente partivano con i favori del pronostico in chiave scudetto. Il Banco di Sardegna dopo la pandemia ha avuto qualche problema nel ripartire di slancio, vero che ha raggiunto una semifinale playoff ma in termini generali non ha più dato la sensazione di poter arrivare in fondo e competere con le corazzate della nostra Serie A1.

La Virtus Bologna è tornata ad avere questo status; ha giocato anche in Eurolega dove insegue un posto nei playoff senza dover passare dagli spareggi, la stagione per il momento è stata brillante anche se, come appunto già accaduto in Coppa Italia, nel momento della verità la squadra accusi qualche timore di troppo e non riesca ad eseguire come talento e profondità dovrebbero permettere. La diretta di Sassari Virtus Bologna sarà utile anche per capire se la botta della Inalpi Arena sia stata assorbita, in Serie A1 le V nere vogliono prendersi la vetta della classifica a scapito di Brescia e ovviamente hanno tutto per riuscirci.











