DIRETTA TORTONA SASSARI/ Video streaming tv: Chris Dowe è l’ex di turno (basket A1, 10 febbraio 2024)

DIRETTA TORTONA SASSARI: L’EX

Abbiamo un ex nella diretta di Tortona Sassari, ei stratta di Chris Dowe: guardia di Louisville, giocatore ormai esperto (32 anni), il Banco di Sardegna lo aveva portato nella nostra Serie A1 prelevandolo dal Bamberg, dove Dowe aveva firmato poche settimane prima senza mai giocare. L’anno scorso le sue medie in regular season, in 24 partite, avevano parlato di 14,0 punti con un positivo 39,2% dall’arco; nelle sette gare di playoff però il dato nelle triple era sensibilmente calato toccando il 29,5%, mentre i punti per gara erano rimasti sostanzialmente gli stessi con 13,5, non sufficienti però per andare a prendersi la finale.

In estate Dowe ha firmato per l’ambizioso progetto di Tortona: anche qui ha saltato delle partite avendone giocate appena 14, ha 12,8 punti di media ma purtroppo abbiamo un pessimo 17,9% dalla lunga distanza, segno che nel corso delle stagioni Dowe ha perso quella pericolosità dal perimetro che lo rendeva un elemento davvero interessante e poco battezzabile dalle difese. Resta il fatto che il classe ’91 di Louisville sia un ingranaggio importante in una Bertram che ha comunque giocatori in grado di guardare costantemente il canestro; possiamo anche ricordare che all’andata contro Sassari aveva segnato 15 punti con un ottimo 5/7 dal campo, e stasera proverà a replicare per aiutare Tortona a entrare in zona playoff. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA TORTONA SASSARI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Tortona Sassari sarà trasmessa su Eurosport 2, dunque avremo un appuntamento riservato agli abbonati alla televisione satellitare che dovranno selezionare il canale numero 211 sul loro decoder di Sky. Va tuttavia ricordato che esiste un altro modo per assistere a questa sfida, ed è quello di sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma DAZN che garantisce l’intera programmazione del campionato di basket Serie A1 in diretta streaming video. Infine bisogna ricordare che sul sito ufficiale della Lega, all’indirizzo www.legabasket.it, sono consultabili tutte le informazioni utili sul match, come il tabellino play-by-play e il boxscore statistico aggiornato in tempo reale.

PER SALIRE ANCORA!

Tortona Sassari, in diretta dal PalaEnergica di Casale Monferrato alle ore 19:00 di sabato 10 febbraio, rappresenta l’anticipo nella 20^ giornata del campionato di basket Serie A1 2023-2024. Sono due squadre che non giocheranno la Final Eight di Coppa Italia, e che almeno potranno preparare al meglio la ripresa: entrambe stanno risalendo la classifica, la Bertram con l’arrivo di Walter De Raffaele ha cambiato passo e la vittoria sul parquet di Brindisi l’ha confermata ad una incollatura dalla zona playoff, che Tortona giocherebbe per la terza stagione consecutiva arrivando, eventualmente, a non mancarli mai da quando è impegnata in Serie A1.

Sassari invece si è imposta su Cremona, vincendo una tirata partita casalinga: Nenad Markovic ha festeggiato il primo successo come allenatore del Banco di Sardegna, soprattutto la squadra ha allontanato la zona calda della classifica ed è rimasta in quota per arrivare alla post season, anche in questo caso obiettivo concreto della società. Staremo a vedere cosa succederà tra poche ore nella diretta di Tortona Sassari, mentre ne aspettiamo la palla a due possiamo fare qualche rapida considerazione sui temi principali che potranno emergere da questa intrigante serata al PalaEnergica.

DIRETTA TORTONA SASSARI: SITUAZIONE E CONTESTO

È curioso parlare oggi della diretta di Tortona Sassari: come già detto si affrontano due squadre che al termine del girone di andata erano fuori dalle prime otto della classifica e anche oggi non sarebbero qualificate per i playoff, ma sono realtà che hanno iniziato la stagione con il chiaro intento di raggiungere la post season e hanno operato una crescita, negli ultimi turni, che ci dice che al termine della regular season potremmo trovarle entrambe nella griglia dei playoff, anche se difficilmente (per ora) impegnate una contro l’altra. La storia di queste due società potrebbe essere simile: tuttavia, per scoprirlo davvero dovremo aspettare qualche anno.

Questo perché Tortona è solo alla terza stagione in Serie A1, ed è presto per valutare quello che poi potrà fare; Sassari aveva vinto lo scudetto dopo cinque campionati nella massima serie, un risultato che a pensarci adesso è straordinario ma che era stato frutto dell’ottimo lavoro da parte della dirigenza. Che Derthona Basket abbia sviluppato un progetto bello e concreto è sotto gli occhi di tutti, ma chiaramente adesso bisogna provare a concretizzare: innanzitutto serve la continuità di intenti a prescindere da quelli che possano essere i risultati in campo, l’esonero di Marco Ramondino è stato un brutto colpo ma forse l’avvento di De Raffaele potrebbe essere la tessera mancante del puzzle. Il tempo ci dirà se sarà così, intanto godiamoci la diretta di Tortona Sassari.











