Diretta Sassuolo Bressanone/ Streaming video tv: Dionisi apre l’annata (amichevole)

DIRETTA SASSUOLO BRESSANONE: ATTESA PER I NEROVERDI

Sassuolo Bressanone si gioca in diretta da Vipiteno, con calcio d’inizio alle ore 18:00 di sabato 17 luglio: finalmente inizia la nuova stagione per la squadra neroverde, e c’è parecchia attesa perché dopo tre anni (ottimi, e di crescita più o meno costante) Roberto De Zerbi ha deciso di salutare per trasferirsi allo Shakhtar Donetsk. Non era facile sostituire un tecnico propositivo e che ha lasciato una bella impronta sul club, ma la società ha operato una scelta interessante andando a firmare Alessio Dionisi, anche lui particolarmente giovane e che avrà sulla carta tempo a disposizione.

Calciomercato Juventus/ Ipotesi di scambio con l'Everton per riavere Kean

Reduce dalla promozione in Serie A con l’Empoli, e tentato anche dalla Sampdoria, Dionisi avrà il compito di riportare il Sassuolo in Europa: De Zerbi ha sfiorato la qualificazione in Conference League ma per quasi tutta la stagione è stato in corsa anche per l’Europa League, ora servirà maggiore continuità rispetto agli anni passati per riuscire davvero nell’intento (straordinario finale di campionato, ma a seguito di un sensibile calo). Aspettando che la diretta di Sassuolo Bressanone prenda il via, proviamo ora a valutare quali potrebbero essere le scelte dell’allenatore, leggendo insieme le probabili formazioni dell’amichevole.

Diretta Cagliari Real Vicenza/ Streaming video tv: primo test sardo (amichevole)

DIRETTA SASSUOLO BRESSANONE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sassuolo Bressanone, salvo variazioni di palinsesto, non dovrebbe essere trasmessa dalla nostra televisione: non ci sarà la possibilità di assistere a questa amichevole attraverso i nostri canali né con un servizio di diretta streaming video, dunque per avere informazioni utili per la partita dovrete rivolgervi ai canali ufficiali che la società neroverde mette a disposizione sui social network – con consultazione libera – in particolare sulle pagine Facebook e Twitter.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO BRESSANONE

Difficile capire quale sarà la squadra che affronterà Sassuolo Bressanone, perché al raduno di Vipiteno partecipano ben 32 giocatori: alcuni di questi (i campion d’Europa) si aggregheranno dopo e altri lo hanno fatto solo ieri, dunque nell’ipotetico 4-3-1-2 del tecnico dovremmo vedere Consigli in porta con una difesa che avrà al centro Chiriches e Gian Marco Ferrari, sugli esterni potrebbero invece agire Toljan e Kyriakopoulos o magari Marchizza spostato nuovamente a sinistra, come già nello Spezia. A centrocampo cercherà di rilanciarsi soprattutto Bourabia; Magnanelli potrebbe fare il perno davanti alla difesa, poi un altro posto che potrebbe essere inizialmente di Frattesi (se la gioca con Obiang), da valutare invece chi tra Djuricic (favorito) e Hamed Traoré, che potrebbe agire facilmente anche in mediana, agirà come trequartista tra le linee. Davanti Boga, Caputo e Defrel si giocano le due maglie: il franco-ivoriano potrebbe fungere da seconda punta tattica, ma certamente non è escluso che – soprattutto quando tornerà Domenico Berardi – con la rosa a disposizione Dionisi scelga di schierarsi con il 4-3-3 (fatto anche a Empoli in certi casi) o il 4-2-3-1 che era il modulo di riferimento di De Zerbi.

DIRETTA MILAN PRO SESTO/ Video streaming tv: un derby senza precedenti (amichevole)

© RIPRODUZIONE RISERVATA