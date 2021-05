Diretta Empoli Cosenza/ Streaming video tv: toscani per la promozione (Serie B)

DIRETTA EMPOLI COSENZA: I PUNTI PER LA SERIE A!

Empoli Cosenza, in diretta dallo stadio Carlo Castellani della città toscana, sarà sicuramente una delle partite più attese della trentaseiesima giornata di Serie B, che si disputa per intero oggi pomeriggio, martedì 4 maggio 2021, con fischio d’inizio di tutte le partite alle ore 14.00. La diretta di Empoli Cosenza infatti potrebbe sancire la matematica promozione in Serie A della capolista Empoli, che in caso di vittoria sarebbe certa di chiudere la stagione regolare nelle prime due posizioni della classifica. L’Empoli sabato ha perso ad Ascoli (seconda sconfitta stagionale), ma hanno perso anche le più immediate inseguitrici, dunque il traguardo resta a portata di mano per i toscani.

Attenzione però a un Cosenza rinfrancato dalla bella vittoria per 3-0 ai danni del Pescara ottenuta sabato pomeriggio: i calabresi sono in piena bagarre salvezza con 35 punti e affrontare chi si deve salvare non è mai facile nel finale di campionato, dunque ci aspettiamo una sfida con posta in palio altissima. Cosa ci riserverà Empoli Cosenza?

DIRETTA EMPOLI COSENZA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Il principale riferimento per la diretta di Empoli Cosenza sarà naturalmente, come per tutte le partite del campionato di Serie B anche in questa stagione 2020-2021, la diretta streaming video fornita sulla piattaforma digitale DAZN – che detiene i diritti del campionato cadetto – per i propri abbonati. Questa però sarà la partita trasmessa anche in chiaro per tutti in diretta tv su Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando) e di conseguenza anche in diretta streaming video tramite Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI COSENZA

Andiamo adesso insieme alla scoperta delle probabili formazioni per Empoli Cosenza. I padroni di casa toscani devono cambiare qualcosa dopo la brutta prestazione fornita sabato ad Ascoli: Fiamozzi, Crociata, Haas, Olivieri e Moreo sono nomi caldi per trovare stavolta spazio fra i titolari, vedremo dunque se mister Dionisi cambierà mezza squadra titolare rispetto a sabato pomeriggio. Dovrebbe invece cambiare il minimo indispensabile Occhiuzzi nel suo Cosenza: Falcone è squalificato dunque in porta ci sarà Saracco; davanti a lui Antzoulas, Idda e Legittimo nella difesa a tre; Corsi, Ba, Kone e Crecco sono invece favoriti nella linea a quattro del centrocampo del Cosenza, così come in attacco dovremmo vedere il trequartista Tremolada a supporto delle due punte Carretta e Gilozzi.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su Empoli Cosenza in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Naturalmente è favorita la capolista e padrona di casa: il segno 1 è quotato a 1,42, mentre poi si sale già a quota 4,25 in caso di pareggio (naturalmente segno X) e fino a 8,00 volte la posta in palio sul segno 2 se dovesse invece vincere a sorpresa il Cosenza.



