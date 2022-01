Diretta Sassuolo Cagliari/ Streaming video Canale 5: partita incerta! (Coppa Italia)

DIRETTA SASSUOLO CAGLIARI: NEROVERDI FAVORITI MA…

Sassuolo Cagliari sarà diretta dal signor Matteo Marchetti e, in programma alle ore 17:30 di mercoledì 19 gennaio, è valida per gli ottavi di Coppa Italia 2021-2022. I neroverdi fanno il loro esordio nel torneo, sperando che non si ripeta il flop dell’ultima edizione (sconfitta interna contro la Spal) ma intanto per Alessio Dionisi il cammino è ancora particolarmente incerto, perché dopo aver segnato 5 gol sul campo dell’Empoli il Sassuolo ha perso in casa contro il Verona, non riuscendo a spiccare definitivamente il salto anche se la classifica non è del tutto negativa.

Il Cagliari è terzultimo, ma potrebbe riuscire a rimontare come l’anno scorso; dopo due vittorie consecutive ha perso a Roma, mentre per quanto riguarda la Coppa Italia i sedicesimi erano stati superati con un 3-1 al Cittadella. Una partita incerta quella del Mapei Stadium, perché è difficile stabilire sulla carta chi sia davvero favorito per passare il turno; mentre aspettiamo che la diretta di Sassuolo Cagliari prenda il via, proviamo intanto a fare qualche ipotesi circa le scelte da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA SASSUOLO CAGLIARI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ancora una volta bisogna segnalare che la diretta tv di Sassuolo Cagliari sarà trasmessa su Canale 5: da quest’anno Mediaset ha acquisito i diritti per la Coppa Italia, e l’intero calendario della competizione viene dunque fornito da questa emittente, che come sempre metterà a disposizione anche il suo servizio di diretta streaming video tramite il sito o l’app di Mediaset Play o ancora, in questo caso dovendo sottoscrivere un abbonamento, la piattaforma Infinity.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO CAGLIARI

Dionisi prepara il turnover nella diretta di Sassuolo Cagliari: potremmo rivedere Domenico Berardi che domenica era squalificato, con lui sulla trequarti è difficile stabilire chi potrebbe giocare ma possiamo puntare su Asan Mata a sinistra e magari Raspadori confermato al centro, con Defrel a fare la prima punta. In mezzo al campo dovrebbe esserci Harraoui, con uno tra Abubakar e Frattesi che può essere confermato; in porta giocherà verosimilmente Pegolo, poi difesa con Ayhan e Ruan centrali, Yeferson Paz e Kyriakopoulos possono essere i due terzini.

Turnover annunciato anche nel Cagliari di Walter Mazzarri: in porta va Radunovic, la difesa a tre dovrebbe prevedere Ceppitelli e Iovu insieme ad Altare o Carboni, a centrocampo invece possono tornare titolari sia Nandez che Lykogiannis che domenica, contro la Roma, sono partiti dalla panchina e dunque hanno un’occasione, anche se per la corsia sinistra c’è anche l’opzione Desogus. In mezzo, più difficile stabilire chi giocherebbe: possiamo eventualmente puntare su Riccardo Ladinetti con la conferma di Deiola, sulla trequarti invece Cavuoti può supportare Pavoletti e Joao Pedro che, tutto sommato, potrebbero anche essere confermati (o almeno uno dei due, con Gagliano titolare).

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo adesso a studiare le quote che l’agenzia Snai ha previsto per la diretta Sassuolo Cagliari: il segno 1 che identifica la vittoria della squadra padrona di casa vi farebbe guadagnare 1,60 volte quello che avrete pensato di investire, il segno X che regola l’ipotesi del pareggio porta in dote una vincita pari a 4,25 la vostra giocata mentre con il segno 2, che identifica il successo degli ospiti, la somma intascata equivarrebbe a 4,75 volte quello che avrete messo sul piatto.



