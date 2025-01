Diretta Sassuolo Cesena Primavera, analisi delle due squadre

La diretta Sassuolo Cesena andrà in scena alle 14.00 e sarà valida per la giornata 22 del Campionato Primavera, vedrà scontrarsi due squadre rivali che giocano nella stessa regione e sarà quindi una partita molto sentita da entrambe le parti, le due formazioni stanno vivendo due percorsi diversi nel campionato, i padroni di casa sono nella parte alta della classifica e stavano dominano fino a che non è arrivata una serie di sconfitte, ora occupano il terzo posto con 40 punti e nell’ultima partita hanno perso 3-1 contro l’Atalanta. Gli ospiti invece stanno lottando per rimanere fuori dalla zona retrocessione e dalla lotta playout, obiettivo che ad oggi stanno raggiungendo essendo sedicesimi in classifica con 24 punti, nell’ultima partita hanno perso 4-5 in una pazza gara contro la Roma.

Diretta Sassuolo Cesena Primavera in streaming video, come vederla

Seguire la diretta Sassuolo Cesena è davvero semplice e accessibile a tutti, infatti basta accendere la propria tv sul canale Sportitalia o collegarsi al sito sportitalia.it dove è possibile vedere la partita in diretta streaming video.

Formazioni Sassuolo Cesena Primavera, le probabili scelte dei tecnici

Per l’importante partita i padroni di casa dovrebbero confermare il 4-3-2-1 scelto dal Sassuolo con Scacchetti in porta, Parlato, Corradini, Macchioni e Barani in difesa, Cardascio, Lopes e Leone il trio di centrocampisti, Daldum unica punta supportato alle spalle da Bruno e Knezovic. Gli ospiti invece risponderanno con il 4-3-1-2 del tecnico Nicola Campedelli che vede Montalti tra i pali, Ronchetti e Domeniconi esterni bassi, Valentini e Beidi difensori centrali a completare il reparto, Castorri, Campedelli e Arpino in mezzo al campo, Zamagni sulla trequarti alle spalle della coppia d’attacco Coveri e Perini.

Pronostico e quote Sassuolo Cesena Primavera, il possibile esito della sfida

La diretta Sassuolo Cesena è una gara che sulla carta dovrebbe avere un netto favorito, ovvero la squadra di casa, ma che nel pratico potrebbe essere più difficile del previsto, infatti il neroverdi arrivano da una sconfitta brutta e inaspettata contro una squadra di bassa classifica mentre gli ospiti pur avendo perso hanno disputato un’ottima gara contro la Roma dimostrando di poter giocare e mettere in difficoltà anche i primi della classe. Il risultato potrebbe poi vedere un grande numero di gol per via dei due attacchi molto prolifici che anche questa volta potrebbero andare a segno più volte.

