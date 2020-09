Diretta Sassuolo Empoli primavera/ Streaming video e tv: sfida bollente per Bigica

Sassuolo Empoli primavera, diretta dall’arbitro Alessandro Di Graci, è la partita in programma oggi, sabato 19 settembre 2020 per la prima giornata del campionato primavera 1 2020-21: fischio d’inizio fissato per le ore 17.00. E’ dunque con la diretta tra Sassuolo ed Empoli primavera che si aprono i battenti di questa tanto attesa nuova stagione del primo campionato giovanile: a circa cinque mesi dallo stop ufficiale della passata stagione per l’imposizione del lockdown, i giovani talenti del calcio italiano tornano in campo, e pur senza pubblico negli stadi, sono pronti a tornare a dare spettacolo. Certo sono impazienti di fare faville i neroverdi di Emiliano Bigica: l’ex allenatore della Fiorentina ha avuto tempo per preparare i suoi nuovi pupilli per quella che deve essere una stagione di riscatto rispetto al passato campionato, concluso anzi tempo e solo con la decima posizione in classifica. Pure punta in alto la squadra toscana di Antonio Buscè: con la pandemia avevamo lasciato l’Empoli primavera a un passo dalle big, ad appena la settima posizione ed è sempre tra le grandi che gli azzurri intendono combattere quest’anno e già nella partita di oggi pomeriggio.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sassuolo Empoli Primavera è affidata a Sportitalia, che dunque potrà essere seguita da tutti gli appassionati attraverso il digitale terrestre, sul canale 60. In alternativa, e in assenza di un televisore, sarà la stessa emittente a fornire il servizio di diretta streaming video, e allora in questo caso basterà visitare il sito www.sportitalia.com, senza costi aggiuntivi, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

LE PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO EMPOLI PRIMAVERA

Essendo questa solo la prima di campionato è certo molto complicato preveder le mosse dei due allenatori per le probabili formazioni della diretta tra Sassuolo e Empoli primavera. Pure per l’11 di Miste Bigica nella prima sfida casalinga non è impossibile ipotizzare un classico 4-3-3, dove sarà Zacchi il titolare tra i pali: la difesa sarà composta da Saccani, Manarelli e Operato con la quarta maglia ancora in ballottaggio. In avanti poi non mancherà Artioli e Mattioli, visti particolarmente in forma nel preseason, come anche il bomber in prima punta Oddei, pronto a fare scintille in campo. Dovrebbe poi essere il 4-2-3-1 il modulo di partenza di Buscè per l’11 dei toscani: qui Pratelli sarà confermato dal primo minuto tra i pali, mentre in difesa non dovrebbero mancare Morelli, Pezzola, Fradella e Donati. In mediana sono però ballottaggi aperti per la maglia da titolare mentre in attacco, alla vigilia del big match rimane sicuro della propria maglia solo Ekong, prima punta.

