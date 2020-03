Diretta Sampdoria Empoli Primavera/ Streaming video tv: Cottafava favorito in casa

Sampdoria Empoli Primavera, diretta dall’arbitro Andrea Colombo, domenica 8 marzo 2020 alle ore 14.30, sarà una sfida valevole per la ventiduesima giornata del campionato Primavera 1. I blucerchiati dopo l’ultima vittoria hanno agganciato la Roma al quinto posto in classifica e sono ormai candidati in maniera decisamente credibile ad un posto nei play off, frutto di una crescita che ha portato la formazione doriana a ottenere un’invidiabile continuità. L‘Empoli primavera comunque insegue a -4 dal sesto posto e dalla zona play off, dopo l’ultimo pareggio contro il Sassuolo i toscani sembrano comunque in grado di potersi tenere lontani dai play out, con 6 punti di vantaggio sulla Fiorentina quartultima.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sampdoria Empoli Primavera sarà trasmessa in esclusiva da Sportitalia, sul canale numero 60 del digitale terrestre oppure in caso di esigenze di palinsesto sul proprio canale tematico SI Solo Calcio. Quest’ultimo si può vedere collegandosi tramite smart tv con l’apposito telecomando oppure in diretta streaming video via internet, collegandosi tramite pc oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone sul sito sportitalia.com. L’emittente detiene infatti i diritti in esclusiva di tutte le gare del campionato Primavera 1 2019/20.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA EMPOLI PRIMAVERA

Andiamo adesso a scoprire le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Sampdoria Empoli Primavera, domenica 8 marzo 2020, per la ventiduesima giornata del campionato Primavera 1. La Sampdoria primavera allenata da Cottafava dovrebbe scegliere il 3-4-3 come modulo di partenza con questo undici titolare schierato in campo: Raspa; Angilieri, Rocha, Veips; Askildsen, Canovi, Francofonte, Siatonuis; Prelec, D’Amico, Balde. L’Empoli primavera guidato in panchina da Cottafava partirà con un 4-3-3 come modulo prescelto e questo undici schierato in campo: Pratelli; Donati, Matteucci, Viti, Adamoli; Sidibe, Zelenkovs, Belardinelli; Lombardi; Merola, Cannavò.



