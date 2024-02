DIRETTA SASSUOLO EMPOLI/ Video streaming tv: tanti gol nelle ultime sfide! (Serie A, 24 febbraio 2024)

DIRETTA SASSUOLO EMPOLI: TESTA A TESTA

La diretta della sfida che vede affrontarsi Sassuolo Empoli pone di fronte due squadre che nelle ultime 5 partite hanno sempre dato spettacolo in campo. Lo storico presenta tre vittorie per i neroverdi mentre due per l’Empoli con i gol che risultano essere 20, quattro a partita. La prima sfida che vi presentiamo è quella giocata il 9 ottobre 2022 terminata con il risultato di 1-5 in favore del Sassuolo. Ad andare in rete Berardi e due doppiette firmate da Raspadori e Scamacca. Per i toscani gol firmato dall’attuale calciatore del Palermo Henderson.

La seconda sfida ha visto trionfare la squadra azzurra grazie al gol decisivo del giovanissimo Tommaso Baldanzi. Stesso esito seppur con un risultato diverso nell’amichevole giocata durante il mondiale in Qatar nel 2022. Gara ferma sul 2-1 con il gol decisivo ancora una volta di Baldanzi. Si ritorna in campo il 30 Aprile 2023 con la doppietta nel finale di Domenico Berardi entrato a metà secondo tempo. L’ultima sfida giocata tra queste due formazioni risulta essere quella della gara di andata con il pirotecnico risultato di 3-4 per il Sassuolo. (Marco Genduso)

SASSUOLO EMPOLI STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

DIONISI RISCHIA GROSSO!

Sassuolo Empoli sarà in diretta dal Mapei Stadium di Reggio Emilia, alle ore 15:00 di sabato 24 febbraio: partita valida per la 26^ giornata di Serie A 2023-2024, potrebbe rappresentare l’ultima spiaggia per Alessio Dionisi, che affronta una delle sue ex squadre con l’acqua alla gola. L’ennesima sconfitta, maturata nettamente a Bergamo, ha fatto precipitare il Sassuolo in zona retrocessione: uno scenario davvero impronosticabile per una squadra che era anche abituata a lottare per l’Europa, che si ritrova adesso senza il suo miglior giocatore e che ha bisogno di fare punti il prima possibile per respirare e poi lanciare la volata finale.

Non è chiaramente ancora fatta per l’Empoli, che però può sorridere: spacciato un mese fa, oggi il club toscano sta vivendo direttamente l’ennesimo miracolo di Davide Nicola che, da quando è arrivato, non ha ancora perso e ha trascinato i toscani fuori dalle secche della retrocessione, sapendo che adesso rimanere in Serie A è davvero possibile. L’effetto del tecnico piemontese si farà sentire anche oggi? Lo scopriremo nella diretta di Sassuolo Empoli, aspettando la quale possiamo adesso fare una rapida analisi di come le due squadre potrebbero essere schierate sul terreno di gioco, leggendo insieme le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO EMPOLI

Come già accennato, anche in Sassuolo Empoli sarà assente Domenico Berardi: Dionisi può dare spazio a Castillejo a destra ma per il momento è favorito Bajrami (altro ex) con Thorstvedt in posizione centrale e Laurienté a sinistra, prima punta Pinamonti che contro l’Atalanta ha di fatto sbagliato due rigori. In difesa mancherà Toljan, quindi a destra avremo Pedersen con Doig schierato dalla parte opposta, in mezzo ecco Erlic e il terzo ex toscano Viti con Consigli tra i pali, mentre in mezzo a fare coppia con Matheus Henrique, stante l’assenza di Duncan, sarà verosimilmente Lipani che è in vantaggio su Boloca.

Nell’Empoli dovrebbe essere titolare Niang, anche perché Caputo (ennesimo ex) è in forte dubbio: trovato il primo gol azzurro, il francese è in vantaggio su Cerri e sarà supportato da Zurkowski e Cambiaghi (ma occhio a Cancellieri) che si piazzeranno alle spalle per quello che sarà un modulo 3-4-2-1. In mezzo al campo Nicola perde Alberto Grassi, quindi torna titolare Razvan Marin che giocherà al fianco di Maleh; a destra correrà Bereszynski, sull’altro versante è pronto Cacace. In porta chiaramente l’Empoli schiererà Caprile, poi difesa composta da Ismajli, Walukiewicz e Luperto.

QUOTE E PRONOSTICO

Aggiungendo qualche informazione alla diretta di Sassuolo Empoli, possiamo andare a leggere quali siano le quote che l’agenzia Snai ha previsto per il pronostico su questa partita, valida per la 26^ giornata nel campionato di Serie A. Il segno 1 che regola la vittoria della squadra neroverde vi farebbe guadagnare 2,20 volte l’importo che avrete pensato di investire; per il segno X, su cui puntare per il pareggio, la vostra vincita ammonterebbe a 3,35 volte la giocata mentre il segno 2, che identifica l’eventualità del successo della formazione toscana, ha un valore che con questo bookmaker equivale a 3,25 volte la somma messa sul piatto.











