DIRETTA/ Sassuolo Fiorentina video streaming tv: la storia “vota” per i viola (Serie A, 6 gennaio 2024)

La diretta di Sassuolo Fiorentina, disputata in venti occasioni tutte nel contesto della Serie A, riflette una competitività equilibrata tra le due squadre. Il Sassuolo ha conquistato sei vittorie, mentre la Fiorentina ha ottenuto otto vittorie; inoltre, sei sfide si sono concluse con un pareggio. La serie di incontri tra queste due compagini ha evidenziato partite spesso combattute e aperte a ogni risultato. La bilancia di vittorie pendendo leggermente dalla parte della Fiorentina suggerisce un certo vantaggio, ma il numero significativo di pareggi sottolinea che questi scontri sono stati caratterizzati da una notevole imprevedibilità. Ogni confronto tra Sassuolo e Fiorentina sembra essere un capitolo di una storia calcistica in evoluzione, con entrambe le squadre che cercano di ottenere la supremazia nei rispettivi obiettivi di campionato.

Gli scontri diretti tra queste due squadre sono diventati eventi attesi, con tifosi che guardano con interesse ai risultati di ogni partita per vedere quale squadra riuscirà a imporsi. Il Sassuolo, con le sue sei vittorie, dimostra di poter competere alla pari con la Fiorentina, mentre l’entusiasmo dei tifosi di entrambe le squadre è alimentato dalla speranza di vedere la propria squadra emergere trionfante in ogni duello calcistico. La storia continua a scriversi, e ogni nuovo incontro rappresenta un’opportunità per una delle squadre di lasciare il proprio segno in questo affascinante confronto tra Sassuolo e Fiorentina. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA SASSUOLO FIORENTINA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Sassuolo Fiorentina sarà trasmessa sia su Sky che su DAZN. Naturalmente, per fruire del servizio, bisognerà essere abbonati: per quanto riguarda l’emittente televisiva si dovrà essere in possesso del pacchetto Calcio mentre per DAZN non c’è differenza tra i pacchetti ergo basterà essere abbonati.

Anche la diretta streaming Sassuolo Fiorentina sarà visibile su entrambe le piattaforme. Per gli abbonati Sky esiste l’applicazione Sky Go che funziona su smartphone, tablet e pc mentre per chi è abbonato a DAZN potrà vedere la partita, oltre che sui dispositivi elencati in precedenza, anche sulla console di gioco.

VIOLA QUARTI IN CLASSIFICA

La diretta Sassuolo Fiorentina, in programma sabato 6 gennaio alle ore 20:45, racconta della 19esima giornata di Serie A. I neroverdi stanno vivendo quella che è la peggior stagione da quando partecipano al massimo campionato italiano. I 16 punti in 18 giornate rappresentano un problema, con la zona retrocessione distante solo 2 lunghezze. Il Sassuolo non vince dal rocambolesco 4-3 con l’Empoli di fine novembre e ha aperto l’anno 2024 con un 3-1 incassato dall’Atalanta in Coppa Italia.

Chi invece sta vivendo una stagione fin qui oltremodo soddisfacente è la Fiorentina. Le ultime tre partite disputate hanno visto i Viola vincere 1-0 contro Verona, Monza e Torino, a dimostrazione di una difesa ritrovata e un attacco cinico. I toscani hanno approfittato anche del ko del Bologna con l’Udinese per delegittimare la quarta posizione a -3 dal terzo posto e +2 dal quinto.

DIRETTA SASSUOLO FIORENTINA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Sassuolo Fiorentina vedono i padroni di casa schierarsi col 4-2-3-1. In porta Consigli, difesa a quattro composta da Toljan, Erlic, Ferrari e Pedersen. In mediana si divideranno i compiti Thorstvedt e Henrique mentre la batteria di trequrtisti sarà formata da Berardi, Bajrami e Laurienté dietro a Pinamonti–

Stesso assetto tattico per la Fiorentina che schiera Terracciano tra i pali. Terzino destro Kayode, a sinistra Biraghi e al centro Milenkovic con Ranieri. Arthur e Duncan giocheranno a centrocampo, Ikoné, Bonaventura e Brekalo aiuteranno l’unica punta Beltran da trequartisti.

DIRETTA SASSUOLO FIORENTINA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Sassuolo Fiorentina danno favorita la squadra ospite a 2.20. Secondo bet365, l’1 fisso è offerto a 3.20 mentre la X del pareggio a 3.50.

L’Over 2.5 sembra probabile con una quota di 1.73, più bassa rispetto all’Under a 2.08. Anche il Gol è ben visto dai bookmakers che lo mettono a 1.62. A 2.20 invece il No Gol ovvero massimo una sola squadra a segno.











