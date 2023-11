Diretta/ Empoli Sassuolo (risultato 2-2) streaming video tv: Fazzini la recupera! (Serie A, 26 novembre 2023)

DIRETTA EMPOLI SASSUOLO (RISULTATO LIVE 2-2): INTERVALLO

Il primo tempo della diretta tra Empoli e Sassuolo è giunto a conclusione con un risultato di 2-2. La partita è stata caratterizzata da un momento critico per la difesa neroverde, con una sorta di dormita collettiva che ha permesso a Fazzini di recuperare lo svantaggio segnando un destro che si è infilato alla sinistra del portiere.

Questa situazione ha evidenziato un momento di debolezza nella difesa del Sassuolo, consentendo all’Empoli di ristabilire la parità nel punteggio. L’abilità di Fazzini nel capitalizzare su questa opportunità ha portato a un risultato di pareggio alla fine del primo tempo. Gli appassionati ora sono in attesa di vedere come si svilupperà la partita nel secondo tempo, con entrambe le squadre che cercheranno di rimediare agli errori difensivi e di ottenere il controllo della partita. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA EMPOLI SASSUOLO (RISULTATO LIVE 1-1): CHE INIZIO

Nei primi venti minuti dell’incontro tra Empoli e Sassuolo, il punteggio è attualmente di 1-1. La situazione si è delineata con un rigore realizzato da Caputo per l’Empoli, seguito da una risposta immediata di Pinamonti su calcio d’angolo. Questo scambio di gol è particolarmente interessante perché entrambi i giocatori, Caputo e Pinamonti, sono ex di questa partita. La competizione è stata arricchita dalla loro presenza sul campo e dalla loro capacità di incidere sul risultato.

Il rigore di Caputo e la risposta di Pinamonti confermano l’incertezza e l’equilibrio della partita, mantenendo alta l’intensità dell’incontro. Gli appassionati sicuramente apprezzano il contributo di questi ex giocatori che stanno rendendo la sfida ancora più avvincente. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA EMPOLI SASSUOLO (RISULTATO 0-0): LE FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

La diretta della sfida tra Empoli Sassuolo presenta un importante scontro salvezza nonostante siano state giocate appena 12 partite in questo campionato. Per la squadra di Aurelio Andreazzoli sono soltanto 5 i gol realizzati in questo campionato, risultando essere l’attacco meno prolifico. Sassuolo che invece risponde con più del triplo dei gol. Per la squadra allenata da Dionisi i gol realizzati sono ben 16, di cui 5 portano la firma del solito numero 10 Domenico Berardi, fresco di non convocazione per la sfida contro l’Ucraina in settimana. Cerca spazio al centro dell’attacco Andrea Pinamonti. Per l’attaccante sfida da ex, avendo vestito la casacca dell’Empoli nel 2021-2022 riuscendo anche a totalizzare 13 gol.

I gol subiti dalle due formazioni risultano essere 21 sia per l’Empoli che per il Sassuolo. Con 21 reti prese le due squadre si proiettano a pari punti al secondo posto delle difese più battute di questo campionato, peggio hanno fatto solamente Cagliari e Salernitana con tre gol in più. Adesso però leggiamo le formazioni ufficiali di Empoli Sassuolo, poi la partita comincia! EMPOLI (4-3-3): Berisha; Bereszynski, Ismajli, Luperto, Cacace; Ranocchia, Fazzini, Maleh; Cancellieri, Caputo, Cambiaghi. SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Ruan, Viti; Boloca, Enrique; Berardi, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti. (Marco Genduso)

EMPOLI SASSUOLO: I TESTA A TESTA

Andiamo a dare un’occhiata, prima che inizia la diretta Empoli Sassuolo, ai testa a testa tra queste due squadre. Sono state fin qui 22 i precedenti, 12 a favore dei neroverdi e 7 degli azzurri. Tre i pareggi, tutti per 1-1 e in Serie B nel 2010. 2011 e 2013. Gli ultimi incontri hanno visto vincere più volte l’Empoli, anche se quella più importante a livello di gol segnati appartiene al Sassuolo. Gli azzurri hanno vinto 1-0 nel 2022 col gol di Baldanzi, 2-1 nel 2021 grazie a Pinamonti e Zurkowski la 92′ e infine 3-0 con Krunic, Acquah e Faris, così da mettere a referto tre vittorie negli ultimi cinque confronti.

Le altre due sono state vinti dal Sassuolo: 2-1 la più recente con doppietta di Berardi, tra cui il secondo al 97′ su rigore, e la sopracitata grande vittoria per 5-1. Alla festa parteciparono Berardi su rigore, Raspadori con una doppietta e Scamacca, anche lui con due reti all’attivo. Il miglior marcatore della storia nei confronti tra Empoli Sassuolo è Berardi con 5 gol, seguito da Pozzi, Pavoletti, Quadrini e Bus, tutti a 3. (aggiornamento di Christian Attanasio)

EMPOLI SASSUOLO: VIA ALLE 15 AL CASTELLANI

Empoli Sassuolo, in diretta domenica 26 novembre 2023 alle ore 15.00 presso lo stadio Carlo Castellani di Empoli sarà una sfida valida per la tredicesima giornata del campionato di Serie A. L’Empoli mira a ottenere una salvezza tranquilla, soprattutto dopo aver garantito la permanenza in Serie A con largo anticipo la scorsa stagione. Nonostante un avvio non ideale, che ha portato all’esonero del tecnico Paolo Zanetti, sostituito da Andreazzoli, la squadra toscana vuole allontanarsi dalle posizioni basse della classifica. Al momento, occupa la quartultima posizione con 10 punti, con un margine di un punto sulla zona retrocessione. Nell’ultimo turno, l’Empoli ha sorpreso vincendo per 1-0 in casa del Napoli.

Il Sassuolo ha iniziato la stagione con l’obiettivo consueto di assicurarsi una salvezza tranquilla. La squadra di Dionisi ha vissuto alti e bassi, perdendo Frattesi ma mantenendo Berardi durante la sessione estiva di calciomercato. Attualmente, si trova al quindicesimo posto con 12 punti, con un vantaggio di tre punti sulla zona retrocessione. Nel recente turno di campionato, il Sassuolo ha pareggiato 2-2 in casa contro la Salernitana.

EMPOLI SASSUOLO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Empoli Sassuolo non sarà a disposizione sui canali tradizionali della nostra televisione, perché non fa parte del pacchetto che per questa tredicesima giornata di Serie A viene trasmesso su Sky Sport; dunque l’unico modo per seguire il match sarà quello di sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma DAZN, che ha acquisito i diritti per tutto il campionato di calcio. Sarà come noto una visione in diretta streaming video: dovrete attivare l’applicazione su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, ovviamente utilizzando i dati del vostro abbonamento.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI SASSUOLO

Le probabili formazioni della diretta Empoli Sassuolo, match che andrà in scena allo stadio Carlo Castellani di Empoli. Per l’Empoli, Aurelio Andreazzoli schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Berisha; Bereszynski, Ismajli, Luperto, Cacace; Fazzini, Ranocchia, Maleh; Cancellieri; Cambiaghi, Caputo. Risponderà il Sassuolo allenato da Alessio Dionisi con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Vina; Boloca, Thorstvedt; Berardi, Castillejo, Laurienté; Pinamonti.

EMPOLI SASSUOLO LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Empoli Sassuolo, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie A. La vittoria dell’Empoli con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.75, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.55, mentre l’eventuale successo del Sassuolo, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.45.











