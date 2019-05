Diretta Sassuolo Genoa Primavera/ Streaming video e tv: spareggio per la salvezza!

Sassuolo Genoa Primavera verrà diretta dal signor Andrea Zingarelli: vero e proprio spareggio salvezza quello che si gioca sabato 25 maggio alle ore 15:00, nella 30^ e ultima giornata del campionato Primavera 1 2018-2019. Le due squadre sono appaiate a quota 32 punti (dopo il successo rossoblu contro la Fiorentina), e così la Sampdoria: in questo momento le formazioni che dovrebbero giocare i playoff sarebbero gli stessi blucerchiati e il Sassuolo, perchè il Genoa ha ottenuto più punti nelle sfide dirette che formano la classifica avulsa. Tuttavia in caso di pareggio, e vittoria del Milan a Firenze, cambierebbe tutto: i rossoneri avrebbero il dato migliore e metterebbero le altre nei guai. Non solo: la squadra che dovesse vincere sarebbe salva o quasi, eventualmente potendo andare a superare l’Empoli o agganciare il Palermo. Si giocherà tutto in 90 minuti e sarà un affare delicatissimo: difficile esplorare tutte le combinazioni nel dettaglio, al momento possiamo dire che se il Milan non dovesse vincere la retrocessione diretta sarebbe scongiurata per entrambe e il Sassuolo dovrebbe ringraziare la bella vittoria sul campo del Torino. Vediamo allora in che modo le due squadre potrebbero disporsi sul terreno di gioco per questa delicatissima partita, mentre aspettiamo con trepidazione la diretta di Sassuolo Genoa Primavera.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sassuolo Genoa Primavera non sarà disponibile ma, vista la contemporaneità delle ultime partite, il consueto canale Sportitalia (numero 60 del vostro telecomando) vi permetterà di seguire il programma Diretta Gol, che fornirà in tempo reale le immagini salienti da tutti i campi collegati che si passeranno la linea di volta in volta. La trasmissione sarà visibile anche in diretta streaming video, grazie alla stessa emittente che la fornirà sul sito www.sportitalia.com.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO GENOA PRIMAVERA

In Sassuolo Genoa Primavera, Stefano Morrone deve fare a meno di Ahmetai: resta allora invariato il centrocampo con Viero e Marginean a supportare la regia di Ghion, mentre in difesa Pilati e Bellucci si dispongono davanti al portiere Turati con Joseph e Aurelio che saranno i due terzini. Nel tridente offensivo non si prescinde da Raspadori (14 gol in questo campionato): lui da prima punta, gli esterni potrebbero essere ancora Manzari e Kolaj ma attenzione alla candidatura di Jacopo Pellegrini. Carlo Sabatini schiera il Grifone con il 4-3-3: davanti dovrebbe esserci ancora Flavio Bianchi con Micovschi che si gioca il posto con Gronberg mentre va verso la conferma Ventola nel ruolo di altro giocatore offensivo. A centrocampo i soliti noti saranno Karic, Masini (che agirà in cabina di regia) e Rovella con Piccardo e Adamoli che possono affiancare questa linea oppure giocare in difesa, dove eventualmente Raggio resterebbe fuori per favorire la coppia centrale formata da Da Cunha e Njie a protezione di Alessandro Russo.



