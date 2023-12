DIRETTA/ Sassuolo Genoa Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: si gioca! (23 dicembre 2023)

DIRETTA SASSUOLO GENOA PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

La diretta di Sassuolo Genoa Primavera nasconde qualche dettaglio degno di nota, ecco un’analisi statistica rivela aspetti significativi che possono influire sull’esito della partita. Entrambe le squadre dimostrano una buona capacità realizzativa, segnando in media 1,4 reti per partita. Allo stesso tempo, le loro difese subiscono in media 1,2 reti per match. Questo suggerisce che potremmo assistere a un incontro equilibrato con entrambe le squadre in grado di mettere a segno gol, ma anche vulnerabili in difesa. Il Sassuolo si distingue per la sua propensione a partite con una buona quantità di gol, con un notevole 80% di incontri che terminano con più di 1,5 gol complessivi. Questo potrebbe indicare uno stile di gioco più aperto e orientato all’attacco.

D’altro canto, il Genoa mostra una percentuale leggermente inferiore del 76%, suggerendo una maggiore incidenza di partite con un numero di gol più contenuto. La chiave della partita potrebbe risiedere nella capacità delle squadre di mantenere un equilibrio tra difesa e attacco. Il Sassuolo dovrà cercare di capitalizzare sulle opportunità offensive, sfruttando la propria propensione per partite con diversi gol. Al contrario, il Genoa potrebbe concentrarsi su una difesa solida e cercare di limitare le incursioni avversarie. (agg. Gianmarco Mannara)

SASSUOLO GENOA PRIMAVERA, STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sassuolo Genoa Primavera non sarà disponibile: questa partita infatti non viene trasmessa sui canali della nostra televisione, ma bisogna ricordare che la casa del campionato Primavera 1 è Sportitalia che di fatto fornisce tutte le gare del torneo Under 19.

In questo caso la visione sarà soltanto in diretta streaming video, con tre opzioni: innanzitutto si potrà visitare il sito dell’emittente, sportitalia.com, poi in alternativa rivolgersi al canale Sportitalia SoloCalcio, presente appunto soltanto nella versione in streaming, e infine attivare l’applicazione Sportitalia su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

ROSSOBLU IN CRISI

La diretta Sassuolo Genoa Primavera, in programma sabato 23 dicembre alle ore 15:00, racconta della 15esima giornata del massimo campionato giovanile. I neroverdi sono reduci da una sconfitta, quella in casa del Verona, ma il rendimento recente degli emiliani è comunque positivo. Infatti nelle ultime cinque partita, il Sassuolo ne ha vinte tre ovvero contro Monza, Fiorentina e Cremonese più il pareggio contro la Juventus. I neroverdi sono quinti in classifica a pari punti con la Lazio e a -2 dall’Inter capolista.

Se la passa sicuramente peggio il Genoa che nelle ultime tre gare ha sempre e solo perso: 1-0 con la Fiorentina, 2-1 contro il Milan e un altro 2-1, stavolta incassato dalla Roma. L’ultimo successo dei rossoblu è datata primo dicembre in occasione del derby contro la Sampdoria deciso da Ghirardello. Il Genoa è attualmente undicesimo in classifica con 18 punti conquistati in 14 partite e con una differenza reti di +4.

SASSUOLO GENOA PRIMAVERA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni di Sassuolo Genoa Primavera vede la squadra di casa scendere in campo col 4-3-1-2. In porta Theiner, difesa a quattro con Piantedosi, Cannavaro, Di Bitonto e Cinquegrano. Nella zona nevralgica del campo ci saranno Leone, Bruno e Kumi con Baldri trequartista. Tandem offensivo Russo-Pigati.

Il Genoa risponde invece col 4-2-3-1. Tra i pali Calvani, retroguardia composta da Scaravilli, Abdellaoui, Cisse e Sarpa. A centrocampo troviamo Arboscello fare reparto con Papadopoulos mentre la folta batteria di trequartista è formata da Romano, Ekhator e Goncalinho. Omar unica punta.

Le quote per le scommesse di Sassuolo Genoa Primavera vedono favorita la squadra











