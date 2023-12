Diretta/ Genoa Sampdoria Primavera (risultato 0-0) streaming video tv: si gioca il derby! (1 dicembre 2023)

DIRETTA GENOA SAMPDORIA PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

A pochissimi minuti dal via, presentiamo la diretta di Genoa Sampdoria Primavera analizzando le statistiche nel campionato Primavera 1 di rossoblù e blucerchiati in vista del derby giovanile. Il Genoa Primavera sta avendo un cammino dignitoso, infatti troviamo i giovani rossoblù a quota 15 punti in classifica, frutto di quattro vittorie, tre pareggi e quattro sconfitte su undici partite giocate finora, con una differenza reti in realtà molto buona (+5), a causa di ben venti gol segnati a fronte dei quindici invece al passivo.

La Sampdoria Primavera è appena un gradino più in basso in classifica: la troviamo a quota 14 punti in undici giornate, che sono stati il frutto di quattro vittorie, due pareggi e cinque sconfitte, anche la differenza reti dei giovani doriani è finora in positivo (+1), perché la Sampdoria in questo campionato conta diciannove gol segnati a fronte dei diciotto invece incassati. I numeri ci dicono questo, ma ora conta solo relativamente: parola al campo, finalmente la diretta di Genoa Sampdoria Primavera comincia per davvero! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA GENOA SAMPDORIA PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Genoa Sampdoria Primavera sarà garantita da Sportitalia: il match del campionato Primavera 1 viene affidato all’emittente che ormai da anni si occupa di trasmettere le partite della Under 19. Sfida che potrà essere seguita da tutti, in chiaro sul digitale terrestre, accedendo al canale 60 del vostro telecomando. In assenza di un televisore, nessun problema: la diretta streaming video di Genoa Sampdoria Primavera sarà comunque disponibile sul sito ufficiale di Sportitalia, dovrete quindi recarvi all’indirizzo www.sportitalia.com senza costi aggiuntivi.

IL DERBY DELLA LANTERNA

Genoa Sampdoria, in diretta venerdì 1 dicembre 2023 alle ore 14.30 presso lo stadio Ferruccio Chittolina di Quiliano sarà una sfida valida per la dodicesima giornata del campionato Primavera 1. Derby della Lanterna con i rossoblu che sono riusciti a migliorare il loro rendimento nelle ultime partite disputate, allontanandosi dalla zona calda della classifica dopo l’ultimo pareggio senza reti in casa dell’Empoli, che ha fatto seguito alla precedente vittoria interna contro il Frosinone.

Più in difficoltà la Sampdoria che però, dopo quattro sconfitte consecutive tra Coppa Italia e campionato, è riuscita a rialzare la testa con un fragoroso 4-0 alla Juventus, che ha permesso ai blucerchiati. Le due squadre sono comunque divise da un solo punto in classifica, il Genoa precede a 15 punti i cugini a quota 14. Il 20 novembre 2021 la Sampdoria ha vinto 2-4 l’ultimo derby Primavera giocato in casa del Genoa, che ha vinto però il 2 aprile 2022 l’ultimo precedente in assoluto, disputato in casa blucerchiata.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA SAMPDORIA PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Genoa Sampdoria Primavera, match che andrà in scena allo stadio Ferruccio Chittolina di Quiliano. Per il Genoa, Alessandro Agostini schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Sattanino; Gagliardi, Bolcano, Calvani, Sarpa; Palella, Lipani; Fini, Ambrosini, Accornero; Debenedetti. Risponderà la Sampdoria allenata da David Sassarini con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Scardigno; Buyla, D’Amore, Devic, Langella; Alesi, Conti, Valisena; Ntanda, Polli, Lemina.

GENOA SAMPDORIA PRIMAVERA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Genoa Sampdoria Primavera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato Primavera 1. La vittoria del Genoa con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.92, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.70, mentre l’eventuale successo della Sampdoria, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.20.











