DIRETTA/ Sassuolo Inter Primavera video streaming tv: poker nerazzurro all’andata (12 aprile 2024)

DIRETTA SASSUOLO INTER PRIMAVERA, IL TESTA A TESTA

Numeri a confronto verso la diretta di Sassuolo Inter Primavera. I nerazzurri sono sicuramente in vantaggio nei precedenti storici perché hanno ottenuto sei vittorie a fronte di tre pareggi e altrettante affermazioni dei neroverdi su dodici precedenti ufficiali nelle sfide di campionato. Nella scorsa stagione in realtà c’era stato un doppio successo per il Sassuolo, ma i nerazzurri sono tornati a dettare legge nel match d’andata dell’attuale torneo 2023-2024.

DIRETTA/ Lecce Sassuolo Primavera (risultato finale 1-1): Metaj pareggia in extremis! (oggi 6 aprile 2024)

Infatti, sabato 21 ottobre 2023, presso il Konami Youth Developement Center e quindi in casa dei nerazzurri, l’Inter Primavera vinse addirittura per 4-0 contro i pari età neroverdi emiliani, facilitati dall’autorete di Cannavaro al 34’ minuto ma poi autorevoli nel calare il poker grazie ai gol di Sarr nel recupero del primo tempo, poi Akinsanmiro e Kamate nel primo quarto d’ora della ripresa. Stavolta si gioca in casa del Sassuolo Primavera, qualcosa cambierà? (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Diretta/ Salernitana Sassuolo (risultato finale 2-2): pareggia Maggiore! (Serie A 5 aprile 2024)

SASSUOLO INTER PRIMAVERA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Sassuolo Inter Primavera sarà visibile su Sportitalia, canale al numero 60 del digitale terrestre e di conseguenza in chiaro per tutti gratuitamente.

L’alternativa come sempre riguarda la diretta streaming video. Sarà possibile assistere alla partita sia attraverso il sito www.sportitalia.com e sulla relativa app.

OSPITI IN CALO

La diretta Sassuolo Inter Primavera, in programma venerdì 12 aprile alle ore 18:00, racconta della 29esima giornata di campionato. I neroverdi sono imbattuti da tre partite consecutive avendo vinto contro il Monza e pareggiato con gol sia contro il Cagliari che con il Lecce, rispettivamente 1-1 e 2-2. L’ultima sconfitta è quella con l’Atalanta del 9 marzo.

Diretta/ Sassuolo Udinese (risultato finale 1-1): un pareggio nel segno della paura! (1 aprile 2024)

L’Inter è in testa alla classifica, esattamente come la Prima Squadra, ma ultimamente sta perdendo tanti punti per strada. Basti pensare che nelle ultime sei partite ne sono arrivati sette, una media da decimo posto. Dopo quattro pareggi con Milan, Genoa, Juventus e Roma c’era stata la sconfitta col Lecce, riequilibrata con i tre punti conquistati col Frosinone.

SASSUOLO INTER PRIMAVERA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni di Sassuolo Inter Primavera vedono i padroni di casa schierarsi col 4-3-1-2. In porta Theiner, difesa a quattro con Cinquegrano, Loeffen, Corradini e Falasca. A centrocampo spazio a Bruno, Abubakar e Lopes. In attacco ci saranno Neophytou e Russo supportati da Knezovic.

L’Inter replica con il modulo 4-3-3, togliendo dunque il trequartista rispetto al Sassuolo e usando gli esterni davanti. Partiamo dalla porta dove ci sarà Callligaris, difeso da Aidoo, Stante, Alexiou e Motta. Stankovic e Di Maggio saranno le mezzali con Berenbruch in regia. Tridente offensivo formato da Quieto, Kamate e Spinacce.

SASSUOLO INTER PRIMAVERA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse di Sassuolo Inter Primavera danno favorita la squadra di casa a 2.25. Secondo Goldbet, la X vale 3.20 mentre il 2 fisso a 3.

L’Over 2.5 è quotato intorno all’1.75 rispetto all’1.95 dell’Under. Infine, Gol e No Gol sono rispettivamente a 1.75 e 1.95.

© RIPRODUZIONE RISERVATA