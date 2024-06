Elezioni Comunali 2024, risultati Comuni superiori/ Diretta Sassuolo, Sanremo, Manfredonia: candidati sindaco

RISULTATI ELEZIONI COMUNALI 2024 IN DIRETTA: COME SI VOTA NEI COMUNI SUPERIORI A 15MILA ABITANTI AL VOTO

Sono 3.715 i Comuni che in totale sono chiamati al voto per le Elezioni Comunali 2024 che cadono in concomitanza con le Regionali in Piemonte e le Europee, di cui 228 superiori a 15mila abitanti. Ci soffermeremo in questa sede proprio su questi ultimi, escludendo i 29 Comuni capoluogo per i quali vi offriamo un focus specifico. Il Viminale ha messo a disposizione l’elenco dei Comuni interessati alle consultazioni elettorali amministrative del primo semestre del 2024, in particolare dalle 15 alle 23 di sabato 8 giugno e dalle 7 alle 23 di domenica 9 giugno. Tra i principali Comuni superiori a 15mila abitanti coinvolti nelle Elezioni Comunali 2024 su cui ci soffermeremo ci sono Casale Monferrato, Alba, Rivoli, Vinovo, Lumezzane, Montichiari, Cantù, Cesano Boscone, Cormano, Cusano Milanino, Lainate, Novate Milanese, Rozzano, Settimo Milanese, Rovereto, Portogruaro, Legnano, Arzignano, Bassano Del Grappa, Rapallo, Sanremo, Albenga, Casalecchio di Reno, Carpi, Maranello, Sassuolo, Cervia, Empoli, Follonica, Montecatini Terme, Foligno, Gubbio, Orvieto, Recanati, Cassino, Civitavecchia, Tivoli, Giulianova, Termoli, Aversa, Castel Volturno, Bacoli, Casoria, Castellammare di Stabia, Sant’Antonio Abate, Mesagne, Manfredonia, San Giovanni Rotondo, Copertino, Gioia Tauro, Gela, Mazara del Vallo, Monserrato e Alghero.

Diretta/ Sassuolo Roma Primavera (risultato finale 3-0): neroverdi campioni! 31 maggio 2024

Potrebbe esserci una seconda tornata, visto che è previsto l’eventuale turno di ballottaggio proprio per i Comuni con più di 15mila abitanti: in questo caso si tornerà alle urne dalle 7 alle 23 di domenica 23 giugno e dalle 7 alle 15 di lunedì 24 giugno. Infatti, vince le Elezioni Comunali 2024 il candidato che al primo turno ottiene almeno il 50% più uno, altrimenti i due più votati passano al secondo turno. Vi ricordiamo che alle Elezioni Comunali 2024 nelle città superiori a 15mila abitanti cambia il come si vota: potete tracciare la X solo sul candidato sindaco o su una delle liste a lui collegate, in alternativa sul candidato sindaco e su una delle liste a lui associate; possibile il voto disgiunto, scegliendo un candidato sindaco e una lista che non gli è collegata. Per quanto riguarda le preferenze, bisogna scrivere cognome o nome e cognome dei candidati consiglieri negli spazi predisposti sulla scheda elettorale.

Diretta/ Inter Sassuolo Primavera (risultato finale 1-3): neroverdi in finale Scudetto! (oggi 27 maggio 2024)

CANDIDATI SINDACO E LISTE ALLE ELEZIONI COMUNALI 2024 AL NORD

Occhi puntati al Nord per le Elezioni Comunali 2024 nei Comuni superiori a 15mila abitanti, ad esempio, su Sassuolo, dove c’è il sindaco uscente Gian Francesco Menani in lizza col sostegno del centrodestra contro Matteo Mesini, per il quale c’è il campo largo (Pd e M5s oltre a PID e le liste civiche Mesini Sindaco e Citylab Sassuolo); a sfidarli i due civici Francesco Macchioni sostenuto da una civica col suo nome e dalla lista Noi siamo Sassuolo, e Cristiano Gugliucci, che guida Per Sassuolo-Programma di Rilancio. Sono sette, invece, i candidati sindaco a Sanremo: in lizza Fulvio Fellegara di Generazione Sanremo ma sostenuto dal centrosinistra, Progetto Comune e Sanremo Insieme; Gianni Rolando del centrodestra (con Udc, movimento Andiamo!, Sanremo Domani e la sua lista civica; Alessandro Mager con le liste Anima, Sanremo al Centro, Forum Sanremo; il civico Roberto Danieli con Sanremo 24, mentre M5s sostiene Roberto Rizzo, gli altri candidati sono Luca De Pasquale (Uniti per il bene comune) ed Erica Martini (Indipendenza).

DIRETTA/ Lazio Sassuolo (risultato finale 1-1): Immobile sfiora il ko! (26 maggio 2024)

Rovereto è la città più grande tra quelle al voto della Provincia di Trento: qui c’è Giulia Robol del centrosinistra (con AVS e le civiche Rovereto Libera, Campobasso, Civili per l’Autonomia) a sfidare il centrodestra che sostiene Gianpiero Lui (insieme a Patt, Progetto Rovereto, Lista Fugatti Presidente), ma qui spicca la corsa solitaria di Paolo Piccinni di Fratelli d’Italia, gli outsider sono Michele Dorigotti (Officina comune) e Milo Marsili (Democrazia Sovrana Popolare). A Rossano la sfida è a cinque tra il sindaco uscente Gianni Ferretti col sostengo del centrodestra, contro Giuseppe Foglia del centrosinistra, Emmanuelle Desmazure per i Riformisti e Civici (Psi), Andrea Bonazzi per M5s e il civico Antonino Grillo.

AMMINISTRATIVE 2024 AL CENTRO E AL SUD: TUTTE LE INFO E I CANDIDATI DELLE ELEZIONI COMUNALI 2024

Spostiamoci al Centro e al Sud per scoprire alcune delle sfide per i Comuni superiori a 15mila abitanti alle Elezioni Comunali 2024, partendo da Empoli dove in cinque aspirano alla successione di Brenda Barnini, nello specifico Alessio Mantellassi del centrosinistra, Simone Campinoti del centrodestra, Leonardo Masi del M5s, Andrea Poggianti con le civiche, mentre Maria Grazia Maestrelli conta anche sul sostegno di Italia Viva. In quattro in corsa, invece, a Foligno, cioè Stefano Zuccarini, sindaco uscente e candidato col centrodestra, Mauro Masciotti per il centrosinistra, Enrico Presilla per Alternativa Popolare e il civico Moreno Finamonti. Spostiamoci a Orvieto dove c’è un altro poker: da Stefano Biagioli per il centrosinistra a Roberta Tardani del centrodestra, con i civici Giordano Conticelli e Roberta Palazzetti.

I candidati di Civitavecchia alle Elezioni Comunali 2024 sono Massimiliano Grasso, sostenuto dal centrodestra, contro Marco Piendibene del centrosinistra, Enzo d’Anto per M5s e Paolo Poletti con Forza Italia in primis, che si è staccata dalla coalizione per Grasso, a cui si aggiungono i civici Roberta Galletta e Vittorio Petrelli. Corsa a quattro ad Aversa con Antonio Farinaro sostenuto da una coalizione guidata da Fratelli d’Italia, contro Mauro Baldascino per Pd, M5s e altre liste, oltre ai civici Franco Matacena ed Eugenia D’Angelo. Molto più semplice la corsa ad Alghero, dove si sfidano in due: Marco Tedde del centrodestra e Raimondo Cacciotto sostenuto dal centrosinistra con il M5s. Completiamo il quadro con Manfredonia, reduce da sette mesi di commissariamento: Ugo Galli può contare sul sostegno del centrodestra, mentre il centrosinistra sostiene Domenico La Marca, gli altri due sono il civico Vincenzo Di Stato e Antonio Tasso sostenuto anche da M5s.











© RIPRODUZIONE RISERVATA