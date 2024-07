Sassuolo, calendario Serie B 2024-2025/ Tutte le giornate, le partite e i big match (oggi 10 luglio)

SASSUOLO, CALENDARIO SERIE B 2024-2025: UN AMARO RITORNO

Mercoledì 10 luglio è il giorno in cui il Sassuolo scoprirà il calendario di Serie B 2024-2025. La squadra neroverde è certamente una delle grandi novità nel campionato cadetto che inizierà a metà agosto: mancava infatti al torneo da ben undici stagioni, ma la retrocessione avvenuta lo scorso maggio l’ha riportato qui. Il Sassuolo è chiaramente una delle corazzate nel sorteggio del calendario Serie B 2024-2025: inevitabile porlo in prima fila nella griglia di partenza del campionato, ma dovrà stare molto attento a evitare scivoloni già toccati alle big in epoca recente.

Gli esempi sono soprattutto Benevento e Spal, finite addirittura in Serie C, ma va ricordato che l’anno scorso il Bari ha dovuto giocare il playout; il Sassuolo negli anni è sempre stato conosciuto per attuare una politica di plusvalenze e scoperte di talenti o maturazione di giovani in prestito, ad un certo punto però questa scelta non ha più pagato dividendi anche perché sono cambiati i tempi, e così avremo gli emiliani in Serie B per la prima volta dal 2013. L’allenatore è stato noto praticamente dal giorno della retrocessione: Fabio Grosso, che riparte dunque dal Sassuolo.

LE AMBIZIONI DEL SASSUOLO, QULE CALENDARIO SERIE B 2024-2025?

Fabio Grosso oggi conoscerà il calendario di Serie B 2024-2025 del suo Sassuolo: lui ha già vissuto il campionato cadetto e nell’ultima occasione si è tolto la soddisfazione di prendersi la promozione con il Frosinone, poi però lasciato a Eusebio Di Francesco che è immediatamente retrocesso. Come detto il Sassuolo non è più riuscito a mantenere la massima categoria: sono stati comunque undici anni gloriosi con anche una partecipazione all’Europa League e una corsa alla Conference League fino all’ultima giornata, da qui è passato anche Roberto De Zerbi ma le cose non sono andate come previsto.

Nell’ultima stagione il Sassuolo si è ritrovato in fondo allo schieramento nonostante una grande partenza con le vittorie consecutive contro Juventus e Inter (a San Siro), nemmeno battere ancora i nerazzurri già campioni d’Italia è servito perché a quel punto le cose si erano messe male. Adesso servirà ripartire con le idee chiare perché come già detto il campionato cadetto non aspetta nessuno, nemmeno le big, e allora sarà molto interessante scoprire quale sarà il calendario di Serie B2024-2025 per un Sassuolo che vorrà partire subito forte per prendere subito le prime posizioni in classifica, e da lì costruire la sua corsa verso l’obiettivo della promozione.











