Diretta Sassuolo Jablonec/ Streaming video tv: amichevole impegnativa per i neroverdi

Sassuolo Jablonec è in diretta dal Centro Sportivo di Vipiteno, alle ore 17:00 di sabato 16 luglio: tornano in campo i neroverdi, che sono reduci dai 10 gol segnati contro il Real Vicenza. L’asticella si alza oggi, almeno sulla carta: lo Jablonec infatti è una squadra che gioca nel massimo campionato della Repubblica Ceca, e lo abbiamo visto spesso e volentieri nei preliminari delle coppe europee. Sicuramente il Sassuolo parte favorito anche oggi: per Alessio Dionisi il tema resta quello di testare la condizione dei suoi giocatori e iniziare a impostare quella che sarà la formazione per il campionato.

Da questo punto di vista, la diretta di Sassuolo Jablonec sarà comunque importante: i neroverdi nell’ultima stagione hanno fatto bene ottenendo risultati di prestigio (hanno battuto tutte le big) ma manca ancora quel centesimo per fare l’euro il che significa, tradotto in obiettivi, che la corsa all’Europa potrebbe questa volta interessare la società. A ora possiamo solo metterci comodi e stare a vedere come andranno le cose in questa amichevole, prima possiamo fare qualche considerazione circa le probabili formazioni del match.

DIRETTA SASSUOLO JABLONEC STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sassuolo Jablonec non sarà disponibile sui canali della nostra televisione: nessuna emittente ha infatti acquistato i diritti per trasmettere il match amichevole. Tuttavia, c’è una buona notizia per tutti i tifosi e gli appassionati: la partita infatti potrà essere seguita su Sassuolo Channel, con il servizio di diretta streaming video, perché questa piattaforma consente l’utilizzo di dispositivi mobili quali PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO JABLONEC

Nella diretta Sassuolo Jablonec dovremmo vedere i neroverdi schierati con il consueto 4-2-3-1, modulo di riferimento di Dionisi. In porta potrebbe avere spazio Satalino; davanti a lui Ruan Tressoldi e Ryan Flamingo possono formare la coppia centrale ma le alternative – dal nuovo capitano Gian Marco Ferrari a Erlic, passando per Ayhan – certamente non mancano, e comunque nel corso della partita ci saranno tante staffette. Sugli esterni intanto indichiamo Muldur e Rogério, ma ci sono anche i vari Adjapong, Marco Sala e Marchizza che sono rientrati dai rispettivi prestiti.

In mezzo al campo potrebbe essere impiegato Marginean a fare coppia con l’ottimo Maxime Lopez; poi occhio alla zona di trequarti, dove i nuovi arrivati Ceide e Thorstvedt cercano spazio e sanno di doversela giocare con Domenico Berardi e Raspadori, che partiranno ancora titolari nella prossima stagione. Come prima punta, dovrebbe esserci l’alternanza tra Agustin Alvarez (entrato subito con impatto nella sua nuova realtà) e ovviamente Scamacca, che potrebbe ancora lasciare il Sassuolo in questa sessione di calciomercato.











