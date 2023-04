DIRETTA/ Sassuolo Juventus (risultato 0-0) streaming video tv: c’è Barbieri a destra

DIRETTA SASSUOLO JUVENTUS (RISULTATO 0-0): LE FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Tra poco inizierà la diretta Sassuolo Juventus e uno sguardo alle statistiche ci aiuta a capire meglio che partita sarà tra neroverdi e bianconeri. Gli emiliani in casa hanno conquistato 21 punti, cinque in più di quelli totalizzati in trasferta. Una differenza che viene testimoniata dal numero di gol subiti in casa ovvero 16 contro i 27 incassati in trasferta.

I bianconeri di Massimiliano Allegri sono amanti del fattore campo come dimostrano i 36 punti in casa e i 23 in trasferta. Ben 13 le lunghezze di differenza, dovuto principalmente ad una reparto offensivo che all’Allianz Stadium sembra partire col doppio della birra in corpo: 34 le reti segnate a Torino, solo 13 quelle messe a referto lontano dalla Mole. Ecco le formazioni ufficiali con i 22 in campo a breve! SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ruan, Rogerio; Frattesi, Lopez, M. Henrique; Bajrami, Pinamonti, Laurienté. All. Dionisi

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Gatti, Bremer, Danilo; Barbieri, Fagioli, Paredes, Rabiot, Kostic; Milik, Vlahovic. All. Allegri (aggiornamento di Christian Attanasio)

SASSUOLO JUVENTUS STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sassuolo Juventus non è prevista sui canali della nostra televisione, non essendo una delle partite selezionate per questa 30^ giornata di campionato. Ovviamente sappiamo bene che tutta la Serie A è fornita dalla piattaforma DAZN, che possiede i diritti per trasmettere i suoi match: di conseguenza la visione di Sassuolo Juventus in diretta streaming video (a meno che abbiate a disposizione una smart tv dotata di connessione a internet) utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone, e chiaramente dovrete aver sottoscritto un abbonamento al servizio.

SASSUOLO JUVENTUS, TUTTI I PRECEDENTI

Sta per iniziare la diretta di Sassuolo Juventus, partita valevole per la trentesima giornata del campionato italiano di Serie A. Andiamo ora a vedere i precedenti tra le due formazioni che raccontano di nove partite sul campo dei nero-verdi. La prima sfida risale al 28 aprile 2014: nella prima stagione in A del Sassuolo, i bianconeri si imposero per 3-1. Il 18 ottobre dello stesso anno il primo pareggio tra le due squadre: 1-1 scandito dai gol realizzati da Zaza e Pogba. Il 28 ottobre 2015 giornata storica al “Mapei Stadium” con la prima affermazione del Sassuolo contro la Juventus: gol decisivo ad opera di Nicola Sansone. L’ultimo incrocio in ordine di tempo è, infine, quello dello scorso 25 aprile 2022: vittoria bianconera per 2-1 grazie ai gol firmati da Dybala e Kean dopo il momentaneo vantaggio realizzato da Raspadori. (Giulio Halasz)

DIRETTA SASSUOLO JUVENTUS: ALLEGRI FAVORITO!

Sassuolo Juventus, in diretta domenica 16 aprile 2023 alle ore 18.00 presso il Mapei Stadium di Reggio Emilia, sarà una sfida valida per la 30^ giornata del campionato di Serie A. Di fronte due squadre a caccia di riscatto dopo una brutta sconfitta, seppur con obiettivi diametralmente opposti…

Il Sassuolo è dodicesimo in classifica con 37 punti, frutto di dieci vittorie, sette pareggi e dodici sconfitte. I neroverdi puntano a rientrare tra le prime dieci ma nell’ultimo turno è arrivato il passo falso contro il Verona: ko per 2-1 al Bentegodi. La Juventus, invece, è settima a quota 44 punti, complice il -15: sin qui per i bianconeri diciotto vittorie, cinque pareggi e sei sconfitte. Nell’ultimo turno Di Maria e compagni sono stati battuti 2-1 dalla Lazio.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO JUVENTUS

Dionisi e Allegri alle prese con gli ultimi dubbi, andiamo ad analizzare le probabili formazioni del match. Partiamo dal Sassuolo, che deve fare i conti con l’assenza di Berardi. Il modulo è il consueto 4-2-3-1: Consigli, Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio, Frattesi, Maxi Lopez, Henrique, Bajrami, Laurientè, Pinamonti. Passiamo adesso alla Juventus, assenti Szczesny, De Sciglio e lo squalificato Alex Sandro. Bianconeri schierati con l’ormai consueto 3-5-2: Perin, Bremer, Bonucci, Danilo, Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic, Kean, Vlahovic.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

A pochi minuti dal fischio d’inizio della diretta Sassuolo Juventus, è tempo di andare a scoprire le quote per le scommesse. Prendiamo spunto dai numeri di Eurobet: la vittoria dei neroverdi è a 3,75, il pareggio è quotato 3,50, mentre il successo della Vecchia Signora è a 2,00. L’Under 2,5 è dato a 1,77, con l’Over 2,5 è a 1,95. Infine spazio a Gol e No Gol, rispettivamente a 1,77 e 1,95.











