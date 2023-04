DIRETTA VERONA SASSUOLO/ Video streaming tv: trasferta fortunata per i neroverdi

DIRETTA VERONA SASSUOLO: TESTA A TESTA

Quella che andrà in scena al “Bentegodi” sarà la sfida numero 16 della diretta di Verona Sassuolo nella massima serie. La prima volta fu il 15 settembre 2013 con vittoria scaligera col punteggio di 2-0, l’ultima riguarda il match d’andata di questo campionato, Sassuolo vincente col punteggio di 2-1 contro il Verona al Mapei Stadium. Nei precedenti a Verona tra le due squadre il Sassuolo è reduce da quattro vittorie consecutive, l’ultima ottenuta con il 2-3 del 21 agosto 2021.

Oltre alla vittoria già citata nel primo precedente in assoluto, il Verona non riesce a battere il Sassuolo in casa dal 3-2 in favore dei gialloblu datato 26 aprile 2015. L’ultima vittoria in generale contro il Sassuolo il Verona l’ha ottenuta in trasferta, in occasione del 2-4 datato 16 gennaio 2022. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA VERONA SASSUOLO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Verona Sassuolo non sarà una di quelle che per questa 29^ giornata di campionato sono state selezionate per essere trasmesse sui canali della nostra televisione. Ovviamente sappiamo bene che tutta la Serie A è fornita dalla piattaforma DAZN, che possiede i diritti per trasmettere i suoi match: di conseguenza la visione di Verona Sassuolo in diretta streaming video (a meno che abbiate a disposizione una smart tv dotata di connessione a internet) utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone, e chiaramente dovrete aver sottoscritto un abbonamento al servizio.

ULTIME SPERANZE GIALLOBLU!

Verona Sassuolo sarà in diretta dallo stadio Bentegodi, alle ore 18:30 di sabato 8 aprile: la partita è valida per la 29^ giornata nel campionato di Serie A 2022-2023. Per l’Hellas sono le ultime speranze di salvezza: sconfitto anche dalla Juventus, il Verona ha perso tutto lo smalto e il passo avuto con l’avvento di Marco Zaffaroni, è entrato in questo turno con 6 punti da recuperare allo Spezia e quanto si è visto nelle ultime settimane lascia intendere che si sia mollato il colpo, con la permanenza in Serie A eventualmente legata a qualche novità sul fronte delle penalizzazioni (un caso che potrebbe essere concreto).

Il Sassuolo ha pareggiato contro il Torino nell’ultimo turno: il campionato dei neroverdi è stato abbastanza ondivago, un periodo di crisi aveva portato il Sassuolo ad avvicinarsi alle ultime tre posizioni in classifica ma poi è arrivata una serie di vittorie con cui la situazione si è tranquillizzata. Con 37 punti gli emiliani hanno ben poco da chiedere alla diretta di Verona Sassuolo e al loro campionato, proveranno chiaramente a chiudere il più in alto possibile. Ora facciamo un rapido excursus su quelle che potrebbero essere le scelte da parte dei due allenatori, andando a leggere insieme le probabili formazioni della partita.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA SASSUOLO

Lunga lista di indisponibili per Zaffaroni nella diretta Verona Sassuolo: dovrebbe dare forfait Lazovic, mentre Diego Coppola tornerebbe dalla squalifica ma ha subito una distorsione e sarà out sino alla fine di aprile. Davanti a Montipò se non altro Zaffaroni ritrova Hien, che completa il reparto con Dawidowicz e Magnani; poi un centrocampo nel quale Miguel Veloso potrebbe essere titolare insieme a Tamèze, questo perché Duda appare in vantaggio su Ngonge e Braaf per affiancare Lasagna sulla trequarti; Faraoni (Depaoli è squalificato) e Doig saranno gli esterni in mediana, come riferimento avanzato avremo invece Gaich.

Il Sassuolo si schiera con il solito 4-3-3: Alessio Dionis sembra avere un solo dubbio, ovvero il posto di centrale al fianco di Ruan Tressoldi. Erlic può tornare titolare a scapito di Gian Marco Ferrari; poi Consigli in porta e due terzini che saranno Toljan e Rogério. A centrocampo schieramento classico, con Maxime Lopez a fare da playmaker e il supporto di Frattesi e Matheus Henrique schierati sulle mezzali; nel tridente offensivo Pinamonti dovrebbe essere confermato centravanti con Defrel in panchina, Domenico Berardi scatterà dalla corsia destra mentre Laurienté agirà a sinistra.

QUOTE E PRONOSTICO

Approfondendo il discorso sulla diretta di Verona Sassuolo possiamo dare uno sguardo alle quote sulla partita valida per la 29^ giornata nel campionato di Serie A, emesse in particolare dall’agenzia Snai. Il segno 1 per la vittoria della squadra di casa vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 2,60 volte la giocata; il segno X che regola il pareggio porta in dote una somma che equivale a 3,25 volte l’importo che avrete scelto di investire, infine il segno 2 sul quale puntare per il successo della formazione ospite ha un valore, con questo bookmaker, che è pari a 2,75 volte la quota messa sul tavolo.











