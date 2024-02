DIRETTA/ Sassuolo Lazio Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, si gioca! (25 febbraio 2024)

DIRETTA SASSUOLO LAZIO PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA!

Ormai ci siamo: la partita sta iniziando, allora presentiamo la diretta di Sassuolo Lazio Primavera analizzando le statistiche nel campionato Primavera 1 delle due formazioni coinvolte. Il Sassuolo Primavera arriva da due vittorie e altrettanti pareggi nelle ultime quattro giornate, a confermare un cammino che in verità è davvero ottimo, tanto che la classifica dei giovani neroverdi emiliani sorride con 37 punti, frutto di undici vittorie, quattro pareggi e sette sconfitte, con una differenza reti giustamente positiva (+5), in virtù di 43 gol segnati a fronte dei 38 invece al passivo.

Per la Lazio Primavera ecco invece una frenata prolungata, con una sola vittoria a fronte di tre pareggi e altrettante sconfitte nelle ultime sette giornate, a frenare un cammino certamente positivo in generale per i biancocelesti, tanto che la classifica è di buonissimo livello con 35 punti per la Lazio, che sono stati il frutto di nove vittorie, otto pareggi e cinque sconfitte, di conseguenza è in positivo anche se in realtà di un soffio la differenza reti capitolina (+1), perché la Lazio in questo campionato conta 27 gol segnati a fronte dei 26 incassati finora. I numeri ci dicono questo, ma ora conta solo relativamente: parola al campo, finalmente la diretta di Sassuolo Lazio Primavera comincia per davvero! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

SASSUOLO LAZIO PRIMAVERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sassuolo Lazio Primavera sarà più correttamente una diretta streaming video, ma le modalità sono ormai perfettamente note a tifosi ed appassionati di calcio, dal momento che il match sarà trasmesso da Sportitalia, l’emittente che ormai da anni si occupa di trasmettere le partite della Under 19. Sassuolo Lazio Primavera sarà comunque disponibile sul sito ufficiale di Sportitalia cliccando sullo streaming del canale Solocalcio, dovrete quindi recarvi all’indirizzo www.sportitalia.com senza costi aggiuntivi.

SASSUOLO LAZIO PRIMAVERA: PER IL SECONDO POSTO!

Sassuolo Lazio Primavera, in diretta domenica 25 febbraio 2024 alle ore 13.00 presso lo stadio Enzo Ricci di Sassuolo, sarà una sfida valida per la ventitreesima giornata del campionato Primavera 1. Obiettivo secondo posto per entrambe le squadre, i neroverdi si stanno confermando formazione di vertice, l’ultima vittoria interna contro il Verona ha confermato la qualità del gruppo che ha agganciato il treno a 10 lunghezze di distanza dall’Inter capolista.

La Lazio è dietro di 2 lunghezze, i biancazzurri sono reduci da un pareggio interno con la Fiorentina che ha lasciato rammarico soprattutto per un rigore reclamato nel finale di partita dalla squadra allenata da Sanderra. La Lazio è stata impegnata anche in Coppa Italia nel mezzo della settimana, vittoria per 2-3 ai tempi supplementari in casa del Torino che non è bastata però ai capitolini per accedere alla finalissima della competizione.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO LAZIO PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Sassuolo Lazio Primavera, match che andrà in scena allo stadio Enzo Ricci di Sassuolo. Per il Sassuolo, Emiliano Bigica schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Theiner, Cinquegrano, Russo, Leone, Baldari, Knezovic, Pigati, Cannavaro, Ioannou, Falasca, Parlato. Risponderà la Lazio allenata da Stefano Sanderra con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Magro; Zazza, Dutu, Petta, Milani; Di Tommaso, Bordon, Yordanov; Gonzalez, D`Agostini, Sanà Fernandes.

SASSUOLO LAZIO PRIMAVERA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Sassuolo Lazio Primavera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato Primavera 1. La vittoria del Sassuolo con il segno 1 viene proposta a una quota di 2,00, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.25, mentre l’eventuale successo della Lazio, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.30.











