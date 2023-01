DIRETTA FIORENTINA SASSUOLO/ Video streaming tv: l’arbitro è Manganiello

DIRETTA FIORENTINA SASSUOLO: L’ARBITRO

Fiorentina Sassuolo sarà diretta oggi pomeriggio dall’arbitro Gianluca Manganiello. Con lui avremo allo stadio Franchi i signori Preti e Baccini come assistenti; quarto uomo Rutella ed al Var Doveri coadiuvato da Muto. Il fischietto di Gianluca Manganiello appartiene alla sezione di Pinerolo e non sarà la prima volta che arbitrerà la formazione viola. Tra il 2020 ed il 2020 il piemontese ha diretto per ben 7 volta la squadra di Vincenzo Italiano, con uno storico più che positivo: quattro vittorie e tre pareggi.

Non può dire lo stesso, però, la formazione neroverde: con il direttore di gara piemontesi gli scontri hanno avuto uno score diverso: su dieci precedenti, tre vittorie, cinque pareggi e due sconfitte. Per Manganiello è la quarta direzione in Serie A per la stagione 2022-2023, in assoluto la numero 78 con 289 cartellini gialli usciti e 16 sanzioni di colore rosso. In sala Var atteso invece Daniele Doveri, uno dei più esperti della categoria con la bellezza di 202 direzioni in Serie A, un aiuto niente male per i casi dubbi nel corso del match. (Agg Marco Genduso)

DIRETTA FIORENTINA SASSUOLO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Fiorentina Sassuolo verrà trasmessa su Zona DAZN, ma bisogna specificare: il canale è disponibile al numero 214 del decoder di Sky, ma ovviamente accessibile soltanto agli abbonati alla televisione satellitare come alla stessa DAZN. Per i soli clienti di quest’ultima l’appuntamento con Fiorentina Sassuolo sarà quello classico, vale a dire con la diretta streaming video: per avere accesso alle immagini della partita dovrete utilizzare dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, oppure una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

SFIDA DELICATA!

Fiorentina Sassuolo sarà diretta dall’arbitro Gianluca Manganiello, e si gioca alle ore 15:00 di sabato 7 gennaio: è la partita che apre la 17^ giornata nel campionato di Serie A 2022-2023. Per la Fiorentina secondo impegno consecutivo all’Artemio Franchi, e voglia di riscatto: ancora una volta i viola non sono riusciti a fare il salto di qualità sperato, il pareggio interno contro il Monza è chiaramente deludente per le ambizioni di una squadra che partiva per confermare il suo status europeo e invece si trova ben lontana dalle posizioni che qualificano alle prossime coppe, pur se c’è ancora tempo per recuperare.

Peggio ancora il Sassuolo che, battuto dalla Sampdoria in casa, si trova a 16 punti: il margine sulla zona retrocessione è di 7 lunghezze e dunque ancora abbastanza largo, ma attenzione perché i neroverdi sono in calo da tempo e adesso anche le ultime della classe hanno più o meno iniziato a muoversi, cosa che mette a rischio la striscia di stagioni in Serie A per la squadra emiliana. Aspettando di scoprire in che modo andranno le cose nella diretta di Fiorentina Sassuolo, proviamo a fare una rapida analisi sulle scelte dei due allenatori, andando a leggere insieme le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA SASSUOLO

Vincenzo Italiano dovrebbe schierare i suoi, per la diretta Fiorentina Sassuolo, con il 4-3-3 rinunciando alla mediana a due che aveva provato a novembre: dunque, a centrocampo Sofyan Amrabat torna a fare il perno davanti alla difesa e sulle mezzali dovrebbe avere la collaborazione di Bonaventura e Barak, visto l’infortunio di Mandragora. In difesa torna titolare Milenkovic, che dovrebbe affiancare Igor; in porta sempre Pietro Terracciano, sulle corsie spazio a Dodò e Biraghi. Nel tridente offensivo da valutare Luka Jovic, che potrebbe prendere il posto di Arthur Cabral (andato però in gol contro il Monza); come esterni sono pronti Ikoné e Kouamé, aspettando i rientri di Nico Gonzalez e Riccardo Sottil.

Alessio Dionisi sarà sempre senza Maxime Lopez, dunque a centrocampo il dubbio è tra Hamed Traoré (favorito) e Thorstvedt; naturalmente ci sarà Frattesi sull’altra mezzala, in mezzo invece con compiti di regia ecco Matheus Henrique. Erlic e Gian Marco Ferrari compongono la coppia centrale a protezione di Consigli; Toljan e Rogério vanno verso la conferma in qualità di terzini, e anche nel tridente offensivo dovrebbero esserci poche novità con Domenico Berardi a destra, Laurienté sul versante opposto e Pinamonti che sarà scelto per coprire il ruolo di centravanti.

QUOTE E PRONOSTICO

Aspettando la diretta di Fiorentina Sassuolo dobbiamo anche valutare quali siano le quote che l’agenzia Snai ha tracciato per il pronostico sulla partita. Il segno 1 che identifica la vittoria dei viola porta in dote un guadagno che corrisponde a 1,70 volte la vostra giocata; il segno X per il pareggio equivale ad un valore di 4,00 volte l’importo che avrete scelto di investire, infine con il segno 2 su cui puntare per l’affermazione dei neroverdi andreste a guadagnare una somma equivalente a 4,75 volte quanto messo sul piatto.











